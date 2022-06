La Bolsa y el mercado de bonos digieren los movimientos del BCE y de la Reserva Federal

Los mercados agradecieron ayer la mayor determinación de las autoridades monetarias para atajar cuanto antes la escalada de la inflación.

Pero no hay grandes alharacas. De hecho, las Bolsas dudan. El índice Ibex 35 baja un 0,3 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 8.150 puntos.

De momento, sí se ha reducido ligeramente el rendimiento de los bonos "periféricos" tras la reunión urgente que celebró ayer el Banco Central Europeo. Anunció nuevas medidas para evitar un mayor deterioro de los mercados de deuda pública, sobre todo los del sur de Europa. Hoy la presidenta del BCE, Christine Lagarde, explicará a los ministros de economía y finanzas el Eurogrupo en qué consisten estas medidas.

También se espera una comparecencia pública del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Lo que se anunció ayer es que el Banco reinvertirá los bonos que tiene en cartera según vayan venciendo (los que ha ido comprando durante la pandemia para inyectar liquidez al sistema) y que va a crear un nuevo instrumento financiero para frenar la escalada de las primas de riesgo. La de España, -que ha llegado a rozar esta semana los 140 puntos-, se sitúa esta mañana en 124. La de Italia baja a 226 puntos, se aleja de los 250 por los que se ha movido en los últimos días.

Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos finalmente subió tres cuartos de punto el precio del dinero hasta el 1,75 por ciento para luchar contra la desbocada inflación. Es su movimiento más agresivo desde 1994.

Ha dejado claro que seguirá por este camino y llevará el precio del dinero hasta el 3,4 por ciento a finales de año y hasta el 3,8 en el próximo. El pero se encuentra en que la Reserva ha recortado sus previsiones de crecimiento del PIB de EEUU para este año desde el 2,8 hasta el 1,7 por ciento. Espera que la inflación termine el ejercicio en el 5,2 por ciento, frente al 4,3 que estimaba anteriormente. Pero el IPC se moderará el año próximo hasta 2,6 en 2023, según sus proyecciones.

En los últimos días la rentabilidad del bono a dos años de Estados Unidos ha superado en algún momento el rendimiento de los bonos a diez años. Se ha invertido puntualmente la curva, lo que suele interpretarse como síntoma inequívoco de que se avecina una recesión económica. Ésta se entiende como dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo del PIB. A primera hora de la tarde se publican en EEUU las peticiones semanales de subsidios por desempleo.

Hoy le toca el turno al Banco de Inglaterra. Se espera una nueva subida de un cuarto de punto en sus tipos de interés, hasta el 1,25 por ciento. Pero no se descarta un movimiento más agresivo. Su decisión se conocerá a la una. También se reúne el consejo del banco central de Suiza, aunque en este caso no se esperan movimientos. Hoy mismo el Banco do Brasil ha subido medio punto el precio del dinero. El desfile de bancos centrales se cerrará mañana con la autoridad monetaria de Japón.

Hoy el Tesoro coloca bonos y obligaciones en una subasta en la que quiere captar hasta 5.000 millones de euros. Existe gran expectación por comprobar cuánto repuntan las rentabilidades y cual es la demanda internacional que consigue esta subasta. El martes vendió 1.975 millones de euros en la subasta de letras a 3 y 9 meses. La rentabilidad de los títulos a tres meses ha sido menos negativa que en la subasta precedente. Ha pasado del menos 0,478 al menos 0,350 por ciento. El rendimiento de las letras a 9 meses ha quedado en el 0,660 por ciento, frente al menos 0,081 de la anterior colocación. Pasa por tanto de los rendimientos negativos a los positivos.

En los demás mercados, el petróleo se paga a 119 dólares, frente a los 124 de hace un par de días. El euro se cambia por poco más de 1,04 dólares, mientras el Bitcoin no levanta cabeza y pierde los 20.000 dólares.