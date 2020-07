La Bolsa se lame sus heridas después de dos sesiones muy negativas

Esta madrugada se han publicado los indicadores de inflación en China. Y han gustado. El IPC ha repuntado un 2,5 por ciento en tasa interanual. Es un dato que habla de la recuperación del consumo en aquél país. Mientras tanto, los precios a la producción se han contraído en China un 3 por ciento, que es algo menos de lo que se esperaba. Ya se conoce también la balanza comercial de Alemania. Sus exportaciones han crecido en mayo un 9 por ciento, que es algo menos de lo que pronosticaban los expertos. Hoy los mercados dispondrán de algunas otras referencias macroeconómicas. La más relevante serán las peticiones semanales de subsidios por desempleo en Estados Unidos. En las últimas 15 semanas un total de 49 millones de estadounidenses han solicitado una prestación por desempleo. También es verdad que muchos de ellos ya han recuperado su puesto de trabajo.

Así las cosas, la Bolsa empieza a remontar tras dos sesiones muy negativas. Dos días marcados por las insistentes advertencias de la OMS sobre la expansión de los contagios por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud advierte de que la epidemia se está acelerando y que todavía no se ha alcanzado el punto máximo de la pandemia. Y los mercados se preocupan. Ya hay más de once millones de casos en todo el mundo, con medio millón de fallecidos. El resurgimiento de la pandemia en algunos países puede enfriar seriamente la recuperación de la actividad económica. Si se produjeran nuevos confinamientos en zonas económicamente importantes, las Bolsas se resentirían con mucha rapidez. De momento, la Casa Blanca ha confirmado que no volverá a cerrar EEUU, a pesar del rebrote. La Bolsa de Nueva York cerró ayer con ganancias y con nuevos máximos históricos en su índice Nasdaq de empresas tecnológicas.

Dentro de casa el índice Ibex 35 sube un 0,4 por ciento tras los primeros movimientos del día. Alcanza los 7.360 puntos. Se recuperan IAG, Arcelor, IAG, Repsol y los bancos. Reacciona también Telefónica, que ayer se fue a buscar apoyo a los cuatro euros justos por acción. La estrella es una vez más Cellnex Telecom, que ya supera en capitalización a BBVA y a Telefónica. Cellnex dobló su precio el año pasado y en éste ya acumula una revalorización del 48 por ciento. Cotiza en puertas de los 57 euros, cuando hace un año apenas alcanzaba los 30. Baja ligeramente Iberdrola tras conocerse que el fondo BlackRock ha alcanzado ya el 5,25 por ciento de Iberdrola. Por su parte, Goldman Sachs controla ya el 6,9 por ciento del capital de ACS. Hoy precisamente paga dividendo la constructora presidida por Florentino Pérez. También es día de cobro para los accionistas de Enagás. Las eléctricas y gasistas abrirán dentro de pocos días, a partir del día 20, una nueva temporada de presentación de resultados empresariales. Poco después llegarán las cuentas de las entidades financieras y del resto del mercado.

La recuperación económica será lenta

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cree que la recuperación de la economía será lenta, fragmentada e incierta. Pero se producirá. El BCE celebra consejo la semana que viene, el jueves para más señas. En esta ocasión no se esperan grandes novedades, después de que en junio haya aumentado su programa de compra de deuda en 600.000 millones de euros, que deben sumarse a los 750.000 millones que ya había puesto encima de la mesa para reactivar la economía. En total, la cifra comprometida se va hasta 1,35 billones. Varios miembros del BCE han aportado ciertas dosis de optimismo en los últimos días. Muy matizado, pero optimismo. Quizá, dentro de lo malo, la recesión no sea tan grave como se temía inicialmente. Quizá, dentro de lo malo, la recuperación de la economía sea algo más intensa de lo que se esperaba.

A estas alturas, en los mercados existe el convencimiento de que los grandes bancos centrales van a hacer todo lo que sea necesario para reactivar la economía. Recientemente la Reserva Federal ha lanzado un nuevo programa de compra de bonos de medianas y grandes empresas por importe de 600.000 millones de dólares. Proporcionará liquidez a las compañías que mostraban buena salud antes de la pandemia, pero que ahora atraviesan puntualmente problemas de financiación. Por su parte, el Banco de Inglaterra ha ampliado su programa de estímulo económico en 100.000 millones de libras esterlinas. También el Banco de Japón ha potenciado su programa de préstamos a empresas. Todas las espadas están en alto.