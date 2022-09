La Bolsa intenta estabilizarse esta mañana después del severo varapalo que sufrió ayer

Toca restañar las heridas. Ayer se dejó un 0,9 por ciento. Pero hay más dudas que certezas. De hecho, se ha formado y se está desarrollando una gran tormenta perfecta. Una gota fría que afecta tanto a los mercados financieros como a los de materias primas. Un cúmulo de condicionantes negativos que no deja muchos resquicios para el optimismo. Sube el precio del gas, sube la electricidad y sube el petróleo. Aumenta la inflación, suben los tipos de interés y se enfría la actividad económica.

Los mercados se han crispado un poco más después de que Rusia haya dejado de enviar gas a Europa y después de que Moscú haya amenazado con cerrar el suministro de petróleo a los países que impongan un tope a su crudo. Para colmo, la OPEP decidió ayer reducir su producción en 100.000 barriles por día. Un recorte que será efectivo a partir de octubre.

La debilidad del euro encarece aún más el precio de las importaciones de productos energéticos, que se pagan en dólares en los mercados internacionales. Se cambia esta mañana por 0,99 dólares, que es su nivel más deprimido de los últimos 20 años. Se encarecen en general todas las importaciones, lo que contribuye a aumentar la inflación. El lado bueno es que de un euro débil se benefician las empresas españolas que obtienen parte de su facturación en dólares, como Laboratorios Grifols o Acerinox. También, en menor medida, se benefician el banco Santander, Iberdrola, Siemens Gamesa, ACS, Ferrovial, IAG o Mapfre. La debilidad del euro, además, favorece la exportaciones de las empresas españolas y europeas en general.

La subida de precios de la energía presiona a su vez sobre la desbocada inflación, lo que da más argumentos a los grandes bancos centrales para seguir subiendo el precio del dinero, aunque se resienta la ya maltrecha actividad económica. Este jueves el BCE volverá a endurecer su política monetaria. El día 21 le tocará el turno a la Reserva Federal de Estados Unidos.

Así que el negro panorama actual está marcado por energía más cara, más inflación, menos crecimiento y tipos de interés más altos. Hoy el Tesoro coloca letras a 6 y 12 meses, títulos que ofrecen actualmente una rentabilidad del 0,45 y del 0,78 por ciento, respectivamente. Quiere captar hasta 5.000 millones de euros. Seguramente la tesorería pública tendrá que pagar más para financiar su deuda.

Aumenta por tanto la preocupación por la creciente inflación y por la menguante actividad económica. Pese a los esfuerzos por detener la espiral alcista de los precios de la energía, los ciudadanos y los inversores tendrán que convivir un inflación muy elevada durante mucho tiempo, lo que equivale a convivir con tipos de interés más altos de lo que se esperaba, durante más tiempo de lo que se esperaba.

Se acaban de publicar los pedidos a fábricas en Alemania. No ha sido un dato bueno. Se han contraído un 1,1 por ciento en julio, que es un dato peor de lo que se esperaba. Desde Estados Unidos llegará esta tarde el índice PMI del sector no manufacturero. Las cifras de actividad del sector servicios que se publicaron ayer en Europa tampoco han tranquilizado a nadie. El sector no manufacturero se ha contraído en el conjunto de la zona euro. Se sitúa por debajo de 50 puntos y habla de contracción de la actividad y apunta hacia la recesión económica. Este indicador ha marcado su peor registro de los últimos 18 meses. En España, un país cuya economía depende en gran medida del sector turístico de servicios, se mantiene a duras penas por encima de 50.