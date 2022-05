La Bolsa intenta encadenar su cuarta sesión alcista, muy pendiente del IPC de la zona euro

Se espera que la tasa interanual confirme el 7,5 por ciento que adelantaba el dato provisional que se publicó hace un par de semanas. Ya se sabe que la inflación en el Reino Unido ha alcanzado el 9 por ciento, su nivel más alto desde 1980. Y ya se sabe que la economía de Japón, la tercera del mundo, se ha contraído en el primer trimestre del año respecto al último del año 21. El PIB nipón se ha reducido dos décimas entre enero y marzo debido fundamentalmente a la caída del consumo privado y las inversiones. En el último cuarto del pasado año había crecido un 0,9 por ciento. Los mercados esperaban un dato todavía más negativo.

En la tarde de ayer, ya con los mercados europeos cerrados, se produjeron las esperadas comparecencias públicas de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Este último dejó bastante claro que está completamente decidido a frenar la inflación y que para ello subirá el precio del dinero tanto como sea necesario. Lograr la estabilidad de los precios se ha convertido en el objetivo prioritario de la Reserva. El mercado descuenta ya subidas de medio punto en el tipo de interés de referencia de EEUU en las dos próximas reuniones de este organismo. Powell, además, no descarta movimientos más expeditivos si la inflación no se reduce con suficiente rapidez. Por su parte Lagarde no aportó nuevas pistas sobre futuros movimientos de tipos, aunque el mercado da por hecho que se producirá una subida de un cuarto de punto en el consejo de este organismo que se celebrará a mediados de julio. Algunos analistas comienza ha barajar también la posibilidad de que la subida sea de medio punto.

El índice Ibex 35 sube un 0,6 por ciento para colocarse en 8.525 puntos tras los primeros movimientos del día. Suben Inditex, Repsol y algunos bancos, entre ellos Caixabank, que sigue cotizando positivamente el nuevo plan estratégico que dio a conocer ayer la entidad. Alzas en la Inmobiliaria Colonial, que publicó en la tarde de ayer un beneficio de 28 millones de euros en el primer trimestre, con un incremento del 32 por ciento. Por su parte Clínica Baviera ha aumentado el suyo un 42 por ciento, hasta 11 millones de euros. Sus acciones suben con fuerza.

En los demás mercados, el petróleo se frena en su escalada. El crudo del Mar del Norte se paga esta mañana a 112 dólares por barril, frente a los 115 que tocó ayer en algunos momentos. En el precio del oro negro se ha dejado notar la noticia de que Estados Unidos comienza a levantar sus sanciones sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que abre la puerta a que este país aumente su producción de crudo y compense parte las menores exportaciones de petróleo ruso. Hoy la AIE publica sus existencias de crudo y carburantes.

En el mercado de deuda pública siguen bajando los precios y repuntando los rendimientos. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años aumenta hasta el 2,12 por ciento, mientras el “bund” alemán rinde un 1,05 y los bonos de EEUU al mismo plazo repuntan hasta el 2,99 por ciento. El euro mejora ligeramente. Se cambia por poco más de 1,05 dólares. El dólar sigue en su cotización más alta de los últimos veinte años. En las criptomonedas el Bitcoin, muy inestable, no termina de recuperar la referencia de los 30.000 dólares. Esta mañana se paga a 29.800.