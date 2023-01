La Bolsa se frena a la espera de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de EEUU

Lo inversores hacen caja, pero sin demasiada agresividad. El índice Ibex 35 baja un 0,15 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 8.680 puntos. No es muy grave, porque en la primera semana del año había ganado un 5,7 por ciento. La incertidumbre sobre la situación en Brasil no ha provocado grandes daños en los mercados y eso a pesar de que las grandes compañías españolas tienen importantes intereses en aquél país. Brasil es el principal destino de la inversión en española en Latinoamérica. Per la sangre no ha llegado al río.

Hoy los inversores tienen cita con la intervención pública que tiene prevista Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Será a las tres de la tarde hora española. Los inversores le escucharán con atención en busca de pistas sobre los próximos movimientos de la entidad. Los analistas de Schroders creen que la Reserva Federal llevará el precio del dinero hasta un máximo del 4,75 por ciento, punto que alcanzará en el primer trimestre. Pronostican una contracción del 1 por ciento del PIB de Estados Unidos en 2023 y esperan un descenso del 14 por ciento en los beneficios empresariales estadounidenses. Pero estiman que la economía mundial crezca el año próximo un 1,3 por ciento gracias a la mayor actividad en los mercados emergentes, en especial China.

Por su parte, los expertos de Citi creen que la economía global se ralentizará este año hasta un crecimiento inferior al del 2 por ciento. Esperan que la Reserva Federal concluya su subidas de tipos de interés cuando alcancen la zona del 5,25 al 5,50 por ciento. Citi pronostica un crecimiento del 0,7 por ciento en EEUU en 2023, frente al aumento del 5,6 por ciento en el PIB de China.

Además, hoy se publican los datos de producción industrial de España y de Francia. El Tesoro resolverá esta mañana la primera de las dos subastas de deuda esta semana. Hoy coloca letras a 6 y 12 meses y el jueves vendrá bonos y obligaciones con diferentes vencimientos. La tesorería pública quiere captar hoy 5.500 millones de euros y otros 7.250 millones pasado mañana.





Los mercados creen que comienzan a desactivarse algunas de las grandes bombas de relojería que penden sobre los ánimos de los inversores. Los más optimistas consideran que se moderará progresivamente el ritmo de enfriamiento de la actividad económica mundial. Ya ha empezado a doblegarse la brutal escalada de la inflación, así que pronto se suavizará el ritmo de aumento de los tipos de interés. Sólo falta que se matice la crisis de energética y mejore el estrangulamiento de las cadenas de suministro.

En el otro platillo de la balanza, siguen preocupando enormemente la guerra en Ucrania y pesa la menor pujanza de la economía de China ante el rebrote de la pandemia de coronavirus tras el fin de la férrea política de Covid cero en el gigante asiático. El precio del petróleo se ha movido con mucha instabilidad en los últimos días. La reapertura de China presiona los precios al alza, pero el temor a que los contagios enfríen la economía impiden el repunte sostenido. El barril de crudo del Mar del Norte, que ayer superaba los 81 dólares, hoy se paga a 79. En las divisas el dólar pierde fuerza contra el euro. La moneda europea se cambia esta mañana por encima de 1,07 dólares.