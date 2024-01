La Bolsa flojea en el día del IPC de la zona euro y de las cifras de empleo en EEUU

El índice Ibex 35 lleva un par de días con mucha volatilidad. Hoy renquea. Baja un 0,8 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 10.105 puntos.

Hoy pagan dividendo Redeia, la antigua Red Eléctrica, y Cie Automotive. Reparten 0,27 y 0,45 euros brutos por acción, respectivamente. Los mercados siguen muy pendientes del sector financiero, que defiende las ganancias que ha conseguido en los últimos meses.

De momento, las acciones de los bancos no se resienten en exceso por la creciente impresión de que los tipos de interés no tardarán en bajar. Los más optimistas esperan los primeros recortes al final de la próxima primavera, lo que estrechará sus márgenes y sus beneficios. Tampoco el sector ha sufrido demasiado pese a la prolongación del impuesto extraordinario que aplica el gobierno y que amenaza con convertirse en permanente.

La cita más relevante del día son las cifras de empleo de Estados Unidos, que se conocerán a las dos y media, hora española. Según los últimos datos conocidos, la tasa de paro de Estados Unidos se ha reducido dos décimas en octubre, hasta el 3,7 por ciento. Los analistas pronosticaban que se mantendría en el 3,9. La economía estadounidense no se enfría, de hecho creó 199.000 empleos no agrícolas, frente a las 150.000 del mes anterior. El mercado esperaba no más de 180.000.

Estas sólidas cifras "complican" un poco la vida a la Reserva Federal, que analiza el mercado laboral como una de las variables fundamentales a la hora de establecer su política monetaria. Esta tarde se conocerán también las peticiones de bienes duraderos de Estados Unidos.

Los analistas de los bancos estadounidenses de negocios Goldman Sachs y Morgan Stanley no han modificado sus previsiones sobre el momento en que la Reserva comenzará a bajar el precio del dinero. Goldman la espera en marzo y pronostica otros cuatro recortes más a lo largo del año. Por su parte, Morgan Stanley cree que será en junio, con una rebaja de 25 puntos básicos, a la que seguirán otros tantos en septiembre, noviembre y diciembre.

El otro gran foco de interés del día son los índices de inflación de la zona euro. Verán la luz tanto el IPC como los precios industriales. Son los datos preliminares referidos a diciembre. La inflación en la eurozona se moderó en noviembre del 2,9 al 2,4 por ciento en tasa anual, que es su nivel más bajo desde julio de 2021.

La subyacente, la que no toma en consideración ni los alimentos frescos ni el precio de la energía, se redujo del 4,2 al 3,6 por ciento. Ayer se publicaron los IPC de Alemania y Francia. En ambos casos repuntó la tasa de inflación. Ya se sabe que las ventas al por menor en Alemania se han contraído en noviembre un 2,4 por ciento en tasa interanual. Es un dato peor de lo esperado que constata el enfriamiento de la economía germana.

En los demás mercados, repunta el precio del petróleo hasta 78 dólares por barril. Baja ligeramente el euro, hasta 1,0930 dólares. Y sube el rendimiento de los bonos. Los de Estados Unidos a diez años superan el 4 por ciento, lo alemanes tocan el 2 y las obligaciones españolas al mismo plazo rebasan la referencia del 3 por ciento.