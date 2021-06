La Bolsa europea se anima tras los máximos históricos de ayer en el S&P 500 de Wall Street

Queda claro que el repunte de la inflación es un mal que comparten las grandes economías del mundo. Las cifras de hoy comparan con la fuerte caída de la actividad del año pasado por la pandemia. Además se deja notar la fuerte subida de las materias primas, en especial el petróleo y los carburantes. Hoy precisamente se espera el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía, la AIE. Ayer los mercados contaron con la inflación de Estados Unidos, que se ha disparado hasta un espectacular 5 por ciento. Es su nivel más alto de los últimos 13 años. El objetivo de la Reserva Federal -y también del BCE- se sitúa en el 2 por ciento.

Paralelamente, el Banco Central Europeo dejó sin cambios sus tipos de interés. Y confirmó que mantiene su programa de compras de bonos. Considera que sería prematuro ahora reducir sus compras de títulos. Y los mercados se han relajado. Además, el BCE ha elevado sus previsiones económicas. Espera que la zona euro crezca este año un 4,6 por ciento, frente al 4 por ciento que contemplaba anteriormente. También el Bundesbank, el banco central alemán, ha incrementado sus previsiones de crecimiento del PIB en este año. Las mejora siete décimas, hasta 3,7 por ciento. Para 2022 revisa su estimación del 4,5 al 5,2 por ciento. Los mercados digieren sin grandes problemas estas referencias. Los inversores confían en que el repunte de la inflación será pasajero. De hecho, la Bolsa de Nueva York cerró ayer con el índice S&P 500 en máximos históricos y con el Dow Jones de industriales y el Nasdaq de tecnológicos muy cerca de los suyos.

Dentro de casa, el índice Ibex 35 sube un 0,15 por ciento tras los primeros movimientos del día, hasta 9.150 puntos. A falta del cierre de hoy, la semana muestra una ganancia del 0,6 por ciento. En lo que va de año acumula una subida del 13 por ciento. Aguanta bien Telefónica, que ha reconquistado los 4 euros por acción. El descenso en la rentabilidad de los bonos ayuda a las compañías más endeudadas, como Telefónica. En general el mercado de las “telecos” se ha calentado tras conocerse que el holding Next Alt, -principal accionista de Altice-, ha comprado un 12 por ciento del capital de British Telecom en una operación de 2.200 millones de libras esterlinas, unos 2.500 millones de euros. Next Alt se ha convertido en el mayor accionista de BT, por delante incluso de Deutsche Telekom, pero no contempla lanzar una OPA sobre la totalidad del capital. La operadora británica BT se refuerza de esta forma para competir con la creciente pujanza de Virgin Media O2, la compañía participada por Telefónica y Liberty Global.

Hoy se ha conocido que JP Morgan controla un 5,4 por ciento del capital de Euskaltel. Sus acciones cotizan en máximos después de acumular una subida del 28 por ciento en lo que va de año. Hoy debutará en BME Growth, -el antiguo MAB o Mercado Alternativo Bursátil-, el grupo Arteche especializado en equipos eléctricos. Lo hará con una valoración de 255 millones de euros. El precio de referencia es de 3,94 euros por acción.

Los analistas de Black Rock se muestran optimistas sobre los mercados financieros. Esperan una rápida recuperación de la economía cuando esté doblegada la pandemia. El director ejecutivo de la firma espera nuevas subidas en Wall Street, a pesar de que los índices se encuentran ya en zona de máximos históricos. Señala la existencia de mucho dinero en el sistema tanto por los programas de estímulo económico como los altos niveles de ahorro de las familias. Como factor de riesgo a corto plazo, Black Rock apunta hacia las variantes de coronavirus, que pueden reducir la eficacia de las vacunas. Además, estima que la economía tendrá que crecer a un ritmo superior al 3 por ciento en los próximos diez años para ir reduciendo el abultado déficit público actual.

También los analistas del banco estadounidense de negocios JP Morgan creen que las Bolsas pueden seguir subiendo si se mantienen el crecimiento de la economía y los resultados empresariales, y si la Reserva Federal continúa con su política monetaria acomodaticia. Los expertos de la firma consideran que es poco probable que la Reserva realice grandes anuncios en su próxima reunión prevista para el 16 de junio, aunque la analizarán con sumo cuidado.