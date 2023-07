La Bolsa se estanca a la espera de los resultados empresariales y de los resultados electorales

La Bolsa lleva un par de días en vía muerta. El índice Ibex 35 arranca el martes, como cerró el día anterior, completamente plano en los 9.440 puntos. Los inversores se limitan a ver los toros desde la barrera a la espera de más datos. Los mercados esperan los resultados de las empresas en le segundo trimestre y los resultados de las elecciones del domingo en España. En general, los mercados prefieren un cambio de gobierno. Los grandes inversores extranjeros esperan el veredicto de las urnas en la confianza de que surja un Ejecutivo más predecible, más ortodoxo y más amigable con el mundo económico y empresarial.

Este jueves, pasado mañana, comienza una nueva temporada de presentación de resultados empresariales en España. Bankinter abrirá el fuego. Será la próxima semana cuando llegarán las cifras de las mayores compañías españolas. Entre ellas, Santander, BBVA, Caixabank, Repsol, Iberdrola o Telefónica. Los analistas esperan buenas noticias.

Pero faltan datos. En Estados Unidos se publicarán hoy la producción industrial y las ventas minoristas. En los últimos días, los inversores han celebrado las buenas cifras de inflación que se han conocido en aquel país. El IPC y los precios a la producción han sido mejores de lo que se esperaba. Los inversores comienzan a pensar que ya está más cerca el final de las subidas de tipos de interés. Pese a ello, los expertos dan por hecho que el día 26 la Reserva subirá un cuarto de punto el precio del dinero, ya que el mercado laboral sigue fuerte.

Hoy en Estados Unidos se conocerán las cuentas de Bank of America, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon. Mañana, las de Goldman Sachs, junto con Netflix, IBM y Tesla. El jueves llegará el turno de Johnson and Johnson. Y el viernes es el día de American Express.

A este lado del charco los mercados han descontado también que Banco Central Europeo subirá el precio del dinero una o dos veces más este año. La próxima probablemente en su consejo del día 27. Los analistas esperan, además, que tanto la Reserva como el BCE mantengan altos sus tipos de interés durante bastante tiempo. Algunas voces especialmente optimistas pronostican el primer descenso de tipos en EEUU para la próxima primavera. Los últimos datos conocidos confirman el enfriamiento de la economía europea.

El problema se encuentra en que la lenta mejora de la inflación subyacente exige todavía más mano dura en política monetaria. Los expertos temen que estas subidas de tipos erosionen todavía más la actividad económica. Nadie olvida que Alemania y la zona euro en su conjunto se encuentran ya en recesión técnica, al encadenar dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo.

El rayo de esperanza lo ha aportado el Bundesbank, el banco central de Alemania. En su último informe mensual. Apunta a que la economía del país ha salido de la recesión en el segundo trimestre. El PIB alemán, según el “Buba”, ha crecido ligeramente después de dos trimestres consecutivos en contracción. Señala una mayor estabilidad del consumo privado, la consolidación de la producción industrial y la solidez del mercado laboral. El banco central alemán estima que la inflación se reducirá a lo largo de los próximos meses, pese a que la subyacente se mantendrá demasiado alta.