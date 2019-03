La Bolsa española cotiza plana pendiente del "brexit" y la economía

La Bolsa española cotiza plana, con una leve caída del 0,06 % minutos después de la apertura, con los inversores muy pendientes de nuevos datos económicos y del "brexit".

En concreto, a las 9.15 el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, se deja ese 0,05 %, hasta los 9.174,70 puntos, con lo que las ganancias anuales se reducen al 7,43 %.

La Bolsa española, que en la jornada previa se anotó también leves pérdidas, se apunta este martes a la cautela, de la misma forma que el resto de Europa, donde Milán sube el 0,15 % y París, el 0,18 %.

Wall Street cerró ayer mixto, afectado por los temores a una desaceleración económica, mientras que hoy, en Asia, Tokio ha subido el 2,15 %, y Shanghái ha perdido el 1,51 %.

Los mercados europeos cotizan este martes con cautela a la espera de más novedades sobre el "brexit", después de que ayer el Parlamento británico tomara el control para votar un plan "B" a la salida del país de la zona común.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, no cuenta con una mayoría que respalde el tratado de salida que negoció con Bruselas.

Las posibles opciones al acuerdo de May con la Comisión Europea que se podrían incluir en ese plan "B" no están aún decididas, pero podrían incluir vías como un segundo referéndum, una salida no negociada de la Unión Europea, o cancelar el "brexit".

A la espera de los próximos acontecimientos sobre el "brexit", los inversores también estarán muy atentos a la publicación de nuevos datos macroeconómicos como la confianza consumidora tanto en Alemania como en Estados Unidos.

De vuelta al mercado español, todos los grandes valores del IBEX 35 han abierto con tendencia positiva menos Iberdrola, que se deja el 0,03 %.

BBVA, por su parte, sube el 0,35 %; Telefónica, el 0,30 %; Inditex, el 0,27 %; Repsol, el 0,17 %, y Santander, el 0,13 %.

Melia Hoteles se sitúa en la apertura como el valor más alcista del IBEX 35, con una revalorización del 0,74 %, seguido de Ence, que gana el 0,63 %.

En el lado de las pérdidas destaca el Banco Sabadell, que cede el 3,26 %, seguido de ArcelorMittal, el 1,01 %.

En el mercado continuo, Lingotes es la compañía que más sube, el 4,18 %, mientras que por el contrario, Baron de Ley es la que más cae, el 3,31 %.

En la apertura de la sesión, el euro baja a 1,1306 dólares, mientras que el precio del crudo Brent, el de referencia en Europa, sube a 67,37 dólares.

La prima de riesgo española ha abierto en 112 puntos básicos, con el rendimiento del bono español a diez años en el 1,108 %.

El rendimiento del bono alemán a diez años, el conocido como "bund" vuelve a cotizar en terreno negativo, y alcanza el -0,016 %.