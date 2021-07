La Bolsa, entre la resaca de la Reserva Federal y una nueva lluvia de resultados

Los mercados europeos abren hoy con ganas, pero también con tantas dudas como certezas. Los inversores se toman su tiempo para digerir las declaraciones que realizó ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Ha asegurado que la recuperación de la economía se produce a buen ritmo y también que espera muchos meses de inflación elevada. Por tanto, ha dejado bastante claro que el banco central estadounidense está preparado para actuar si los precios se mantienen altos de manera persistente. La Fed mantiene el precio del dinero entre el cero y el 0,25 por ciento y sus compras mensuales de activos en 120.000 millones de dólares.

Los inversores han colegido que la Reserva está preparando a los mercados para una progresiva reducción de sus medidas de estímulo económico, en especial las compras de bonos y otros títulos. Podría comenzar a producirse antes de que termine el año. Hasta ahora se daba por hecho que el llamado “tapering” no comenzaría hasta 2022. Mucho más lejos quedan las primeras subidas en el precio del dinero, que no se atisban antes de 2023. De momento, mantendrá su política monetaria acomodaticia hasta que se alcancen objetivos de crecimiento del mercado laboral. Powell, por tanto, en un mensaje polisémico, mantendrá activa su artillería lo que sea necesario, al tiempo que empieza preparar el mercado para una retirada de los estímulos en un plazo no muy lejano para evitar que la inflación se dispare. En cualquier caso, avisará con antelación ante cualquier variación significativa de su política monetaria.

Hoy, a las dos y media, se concerán los datos de PIB de Estados Unidos. Además, como es habitual los jueves, se publican las peticiones semanales de peticiones de subsidios por desempleo. Un dato que los inversores -y la Reserva Federal- suelen tener muy en cuenta, ya que está muy pegado a la actualidad.

El índice Ibex 35 sube un 0,4 por ciento tras las primeras negociaciones del día. Se coloca en 8.770 puntos. Ya han publicado sus cuentas algunas de grandes compañías que se integran en el índice Ibex 35. Telefónica ha obtenido un beneficio neto en el segundo trimestre de 7.743 millones de euros, la cifra más alta de su historia en un solo trimestre. Supone multiplicar por 18 veces las cifras del mismo periodo del año pasado. Se ha dejado notar el impacto de resultados extraordinarios, como las ventas de torres de comunicaciones y otros activos.

En el conjunto de los primeros seis meses del año Telefónica ha ganado 8.629 millones de euros, que es diez veces más que en el primer semestre de 2021. La compañía, que mantiene el dividendo en 0,30 euros por acción, ha reducido sustancialmente su deuda en los últimos meses y ha mejorado sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

Lo último de lo último es que la operadora ha comprado el 100 por ciento de la compañía británica de servicios en la nube Cancom por 340 millones de libras esterlinas. Consolida su posición en el Reino Unido, tras la reciente fusión entre su filial O2 y Virgin Media. Hoy Telefónica abre en Bolsa con recortes.

El Banco Sabadell ha ganado 220 millones de euros entre enero y junio, lo que supone un crecimiento del 51,5 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.Es un dato que supera las previsiones de los analistas. Se deja notar la mejora de la actividad y la reducción de costes. La entidad repartirá en efectivo dividendos por un 30 por ciento de su beneficio. Sus acciones se disparan un 2 por ciento a la apertura.

Repsol ha publicado un beneficio de 1.235 millones en la primera mitad del año, frente a pérdidas de 2.484 millones en el mismo periodo de 2021. La subida del precio del petróleo y las mayor demanda de carburantes ha beneficiado a la compañía. Sus acciones abren con ganancias superiores al 1 por ciento.

Cellnex ha dado pérdidas de 67 millones a cierre de junio, debido al intenso proceso de adquisiciones que ha realizado la compañía. Pero han crecido tanto sus ingresos como su beneficio bruto de explotación y ha mejorado sus previsiones para el conjunto del ejercicio. Meliá Hotels ha dado pérdidas por 151 millones de euros en la primera mitad del año. Ha reducido un 50 por ciento sus números rojos. También NH Hoteles ha reducido sus pérdidas. Acciona Energía ha doblado su beneficio, hasta 153 millones de euros.