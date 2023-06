La Bolsa encaja sin despeinarse la nueva subida de tipos del BCE, mientras el euro se aprecia con fuerza

El índice Ibex 35 cierra el jueves en 9.430 puntos, con una inapreciable pérdida del 0,02 por ciento. No se han producido grandes reacciones porque no ha habido sorpresas. El BCE no se ha salido del guion previsto. Ha elevado un cuarto de punto su tipo de interés de referencia, hasta el 4 por ciento. Y ha dejado abierta la puerta a nuevas subidas. Los mercados esperan nuevas alzas de tipos a finales de julio y en septiembre o en octubre. La presidenta de BCE, Christine Lagarde, ha asegurado que la inflación se mantendrá demasiado alta durante demasiado tiempo, a pesar de que se ha reducido en los últimos meses. Lagarde no espera que vuelva al objetivo del 2 por ciento hasta el año 2025. El BCE espera que la inflación termine este año en el 5,4 por ciento, que baje al 3 por ciento el año que viene y hasta el 2,2 en 2025. El PIB de la eurozona terminará este año, según el BCE, con un crecimiento del 0,9 por ciento; aumentará hasta el 1,5 en 2024 y hasta el 1,6 por ciento al siguiente.

Así que Christine Lagarde ha reiterado su férreo compromiso con la lucha contra la escalda de los precios. Los mercados dan por hecha una nueva subida de tipos a finales de julio y no descartan otra más antes de que acabe el año. La primera consecuencia ha sido el fortalecimiento del euro frente al dólar. Esta tarde el euro se cambia por encima de 1,09 dólares.

Además, el dólar ha perdido fuelle porque ayer la Reserva Federal dejó el precio del dinero sin cambios en la banda del 5 al 5,25 por ciento. Se frena después de diez subidas consecutivas de sus tipos de interés. El presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, dejó claro que a pesar de esta pausa no ha terminado necesariamente el proceso de endurecimiento monetario. Aún no ha concluido la lucha contra la inflación y habrá más subidas de tipos este año. Los analistas del Bank Of America creen que habrá dos alzas más, en julio y en septiembre. La tasa final en este año puede situarse entre el 5,50 y el 5,75 por ciento.

Powell cree que la inflación tardará al menos un par de años en volver a su objetivo del 2 por ciento. Y cree que el precio del dinero no bajará en los meses que restan de este año. Habrá que esperar hasta bien entrado el año 24. La Reserva maneja una previsión del 3,2 por ciento para la inflación general al cierre de este ejercicio y del 2,5 el próximo. Para el crecimiento económico del país, la Reserva espera un aumento del PIB del 1 por ciento este año, frente al 0,4 de su anterior estimación. Para 2024 pronostica un crecimiento del 1,1 por ciento. Mañana le tocará el turno al Banco de Japón. No se esperan movimientos.

Hoy el Tesoro español ha resuelto una nueva subasta de deuda. Ha colocado papel a medio y largo plazo. Ha ingresado 4.950 millones de euros frente a un objetivo máximo de 5.500 millones. Has subido la rentabilidad de sus bonos a tres años hasta el 3,246 por ciento, frente al 3.049 de la subasta anterior. Sin embargo, se ha reducido ligeramente el rendimiento de los títulos a 15 años, desde el 3,991 hasta el 3,842 por ciento. La rentabilidad del papel con vencimiento a 5 años y 4 meses ha bajado del 3,307 al 3,184 por ciento.

El Tesoro vendió el martes pasado letras a 3 y 9 meses. Recibió una fuerte demanda y captó finalmente algo más de 2.000 millones de euros. Estos títulos ofrecen una rentabilidad del 3,26 y del 3,49 por ciento, respectivamente. Son niveles máximos históricos. El rendimiento de las letras se sitúa ya por encima de la tasa general de inflación, que se ha situado en mayo en tasa anual en el 3,2 por ciento.