La Bolsa empieza a recuperar el aliento, mientras el petróleo apenas se aleja de sus máximos

Todos los mercados siguen tocados de un ala. Siguen renqueando las Bolsas y continúa la tensión en las materias primas. Hoy el mercado de acciones intenta poner freno a las últimas caídas. El índice Ibex 35 sube un 1,5 por ciento a la apertura, hasta 7.760 puntos. Ayer llegó a caer un 5 por ciento, aunque cerró con una pérdida mucho menor. Telefónica marca hoy la diferencia. Sube un 2,8 por ciento y vuelve a rozar los 4 euros por acción tras conocerse que MásMóvil se encuentra en negociaciones con Orange para fusionar sus negocios en España. Una gran operación valorada en 20.000 millones de euros.

Hoy el precio del crudo del Mar del Norte se paga a 127 dólares. No está muy lejos de los 150 que macó como máximo histórico en el año 2008. Los analistas del banco de negocios estadounidense JP Morgan esperan verlo pronto a 185 dólares. Los del Bank of American creen que llegará a los 200 dólares este año. La OPEP asegura que los grandes países productores de crudo del mundo no tienen capacidad física para reponer los siete millones de barriles por día que puede dejar de exportar Rusia si Estados Unidos y Europa prohíben la importación de petróleo de aquél país. Algunos analistas estiman que la economía rusa puede contraerse este año más de un 7 por ciento. Una recesión en toda regla.

Mientras tanto, el precio del gas continúa disparado, pulverizando cada día sus anteriores máximos históricos. Moscú ha amenazado con cortar el suministro de gas a Alemania. Además, sigue debilitándose el euro frente al dólar, lo que encarece todavía más la factura energética. Hoy un euro se cambia por poco menos de 1,09 dólares, que es su cotización más baja de los últimos dos años. Antes de la invasión de Ucrania el euro se negociaba por encima de 1,13 dólares. El pasado verano la moneda europea se cambiaba por 1,20 dólares. El dólar, como los bonos y el oro, reciben el dinero de los inversores que reducen sus posiciones en activos de mayor riesgo, como la Bolsa. Hoy el oro supera la barrera “psicológica” de los 2.000 dólares por onza.

Con el petróleo y el gas por las nubes, los mercados ya descuentan nuevas subidas en el precio de la electricidad y de los carburantes, lo que aumenta exponencialmente la presión sobre la inflación. Una inflación que ya está desbocada. El IPC de España alcanzó en febrero el 7,4 por ciento.

La economía europea puede crecer hasta un 4 por ciento menos de lo previsto este año como consecuencia de la guerra de Ucrania, mientras la inflación se acercará a los dos dígitos. Algunos analistas comienzan a barajar ya la posibilidad de una estanflación en Europa y en menor medida en EEUU. Es decir una situación marcada por una inflación elevada y a la vez por un escaso crecimiento de la economía y un aumento del desempleo.

Es una posibilidad que pone los pelos de punta incluso a los inversores más bragados. Los analistas estiman que por cada diez dólares que sube el petróleo, la inflación aumenta al menos medio punto. A ello hay que sumar el encarecimiento del gas y otras materias primas. Pronto pueden verse tasas de inflación de dos dígitos.

Hoy se conocerá la balanza comercial de Estados Unidos y el PIB de la eurozona. La inflación estadounidense se publica el jueves. El IPC de EEUU se encuentra actualmente en un preocupante 7,5 por ciento. El viernes llegará el dato definitivo de inflación de España. Hoy, además, se esperan cifras de empleo en la zona euro. Ya se sabe que la producción industrial en Alemania ha crecido un 2,7 por ciento, que un dato mucho mejor de lo que se esperaba. Hoy el Tesoro español coloca letras a 3 y 9 meses. Quiere captar hasta 2.500 millones de euros. La rentabilidad de ambas es negativa.