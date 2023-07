La Bolsa duda y se frena tras los nuevos síntomas de enfriamiento de la actividad económica en China

Con poco movimiento, con poca fuerza y con algunas dudas. Así arranca la Bolsa esta nueva semana. El mercado se toma un respiro tras las ganancias de la anterior, en la que recuperó un 2 por ciento. El índice Ibex 35 baja un 0,2 por ciento tras las primeras operaciones del lunes, hasta 9.415 puntos. Hoy Acerinox paga dividendo. Y Fluidra detiene la sangría. El viernes este fabricante de piscinas cayó con fuerza ante el temor a que se desacelere la demanda de sus productos en estados Unidos.

Hoy los inversores estarán atentos a una nueva intervención de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y al informe económico del Bundesbank, el banco central alemán. Acaba de publicarse una de las grandes referencias que tendrán los mercados en esta semana. Es el PIB, el crecimiento económico, de China.

Ha crecido en el segundo trimestre a un ritmo anual del 6,3 por ciento, que es un punto inferior a lo que se esperaba. Contabilizando sólo el segundo trimestre, el PIB ha aumentado ocho décimas frente a los 2,2 puntos del trimestre anterior. Las ventas al por menor han aumentado un 3,1 por ciento, que es un dato algo peor al que pronosticaban los analistas.

Las últimas referencias que han llegado desde China no han sido demasiado tranquilizadoras. La semana pasada se publicó la balanza comercial china. Y no gustó. Las exportaciones del gigante asiático se han reducido un 12,4 por ciento, mientras las importaciones se han contraído en un 6,8. Estas cifras hablan tanto de la pérdida de fuelle de la demanda interna como del debilitamiento del sector exterior. El gobierno de Pequín ya prepara un nuevo paquete de estímulo económico.

En Estados Unidos se publicarán mañana la producción industrial y las ventas minoristas. En los últimos días, los inversores han centrado su atención en las buenas cifras de inflación que se han publicado en Estados Unidos. El IPC y los precios a la producción han sido mejores de lo que se esperaba.

La inflación suaviza su ritmo de crecimiento, lo que ha reducido de forma notable la presión sobre la Reserva Federal. Los inversores comienzan a pensar que ya está más cerca el final de las subidas de tipos de interés. Aun así, los expertos dan por hecho que a finales de mes la Reserva subirá un cuarto de punto el precio del dinero ya que el mercado laboral sigue fuerte. De momento se ha animado Wall Street, han bajado los rendimientos de los bonos y se ha debilitado el dólar. El euro se mantiene por encima de 1,12 dólares.

Dentro de casa, el Tesoro español resolverá este jueves la última subasta de deuda de este mes. Colocará bonos y obligaciones, títulos con vencimiento a medio y largo plazo. En agosto la tesorería pública tiene previstas dos subastas de letras (los días 8 y 16) y otras dos de bonos y obligaciones (los días 3 y 17).

La actualidad microeconómica de la semana estará trufada por los resultados empresariales en Estados Unidos. Mañana se esperan las cuentas de Bank of America, Morgan Stanley y New York Mellon Bank. El miércoles, Goldman Sachs, junto con Netflix, IBM y Tesla. El jueves llegará el turno de Johnson and Johnson. Y el viernes es el día de American Express. Dentro de casa será Bankinter el que inaugure la nueva temporada de presentación de resultados. El viernes llegarán las de Cie Automotive, Línea Directa, Oryzon Genomics, Aedas Homes, Logista y Tubacex.

En Europa, el miércoles se conocerá el dato final de inflación en la zona euro junto las cifras de precios mayoristas y minoristas en el Reino Unido. Son datos que los inversores analizarán con lupa. El viernes es jornada de vencimiento de los contratos de opciones y futuros.