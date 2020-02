La Bolsa digiere sin grandes problemas las primeras realizaciones de beneficios

Es el índice ZEW que mide la confianza inversora y empresarial. Se publicará tanto en Alemania como en el conjunto de la zona euro. El banco central alemán, el Bundesbank, ha advertido de que la economía seguirá débil en el primer trimestre del año como consecuencia del brote de coronavirus. El PIB que se conoció el viernes en aquel país ha mostrado un crecimiento cero. Alemania se ha estancado en el último trimestre. En el conjunto del año ha conseguido un crecimiento de tan solo un 0,6 por ciento. Sin embargo, el “Buba”, -como se conoce en el argot financiero al banco central de Alemania-, espera que la actividad se normalice con rapidez cuando la epidemia haya sido controlada.



En el ánimo de los inversores pesa hoy el aviso de Apple de que no alcanzará su previsión de ingresos debido a que en China se ha reducido tanto la producción como la demanda de sus smartphones y otros equipos electrónicos. Hoy han pintados bastos en las bolsas de Tokio y Hong Konfg, pero ha aguantado la de Shangai. Pese a las dudas, los inversores confían en que la corrección no sea demasiado dura, ya que esperan que el Banco central de China tome nuevas medidas de estímulo económico para reducir el impacto de la epidemia de coronavirus. Ayer redujo su tipo de interés a un año. No se descarta que China siga inyectando liquidez al sistema financiero, ni que eleve el gasto público. Además, China ha ofrecido un nuevo gesto de buena voluntad y ha anunciado nuevas exenciones arancelarias para 700 productos que vende a Estados Unidos, entre los que se encuentran la carne de cerdo, la soja, el gas licuado y el petróleo.



Dentro de casa, el índice Ibex 35 opera plano en 10.020 puntos tras las primeras operaciones del día. Es toda una demostración de fortaleza. Ayer cerró por encima de los 10.000 puntos por primera vez desde mayo de 2018. La primera vez que alcanzó esa cifra redonda fue en marzo del año 1998. Los inversores hoy hacen caja selectivamente y sin gran virulencia después de las fuertes subidas de las última sesiones. En lo que va de febrero la Bolsa española se ha revalorizado un 7 por ciento.



Suben algunos valores sueltos, como Bankia, Acciona, Iberdrola, Telefónica o Sabadell. Entre los recortes, destaca Enagás, que hoy ha publicado resultados. El beneficio de la empresa gasista se ha reducido un 4,4 por ciento en el ejercicio 2019, hasta 422 millones de euros. Se esperan hoy también las cuentas de la constructora ACS. Entre los valores más pequeños, los mercados siguen con especial atención a PharmaMar, una de las pocas empresas españolas a la vanguardia en la investigación de compuestos antitumorales. La compañía recibirá en los próximos días los primeros 200 millones de euros por parte de Jazz Pharmaceuticals por la licencia para la comercialización en Estados Unidos de la lurbinectedina, cuyo nombre comercial es Zespyre. Es un compuesto contra el cáncer de pulmón. La agencia del medicamento estadounidense, la FDA, decidirá en agosto si da luz verde a la comercialización de este compuesto. PharmaMar multiplicó el año pasado su cotización por más de tres. Pasó de un euro a 3,6. Es una revalorización del 230 por ciento. Hoy cotiza a 4,82euros. Acumula una subida del 16 por ciento en lo que va de febrero y del 35 por ciento en el conjunto del año.



En los demás mercados, el euro aguanta como puede por encima de 1,08 dólares, que es su nivel más deprimido de los últimos tres años. El petróleo da un paso atrás, pierde los 57 dólares por barril. La caída de la demanda de carburantes en China por la epidemia de coronavirus ha provocado un descenso en el consumo mundial de crudo y, por tanto, en los precios. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España mejora, baja hasta 68 puntos básicos, con rendimiento del bono de referencia en el 0,26 por ciento. El bono de Estados Unidos a ese mismo plazo rinde un 1,54 por ciento. Hoy el Tesoro español coloca letras a 3 y 9 meses. Ambas ofrecen rentabilidad negativa del orden del 0,45 por ciento. Quiere captar hasta 2.000 millones de euros. El jueves volverá al mercado con una subasta de bonos y obligaciones. Con ella la tesorería pública cierra su calendario de emisiones de febrero.