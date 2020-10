La Bolsa digiere el debate preelectoral que se ha celebrado esta madrugada en Estados Unidos

La sesión del viernes arranca con números verdes en la Bolsa. Pero es un verde pálido, no un verde intenso. El índice Ibex 35 sube un 0,3 por ciento, tras las primeras operaciones del día, hasta 6.815 puntos. A falta del cierre de hoy, la Bolsa ha perdido un 0,5 por ciento en esta semana, sube un 1,5 por ciento en lo que va de mes y acumula una caída del 29 por ciento en el conjunto del año. Suben los bancos, Repsol y las empresas relacionadas con el turismo, mientras flojean las eléctricas. Inditex y Telefónica cotizan muy planas.

Los analistas de la agencia de calificación de riesgos Moody's esperan más concentraciones entre los bancos españoles. Las fusiones de Bankia y Caixabank y la de Unicaja con Liberbank no serán las últimas. Además, avisa de que la rentabilidad empeorará en las entidades financieras. Moody's pronostica que la morosidad crecerá en toda Europa en los dos próximos años, sobre todo en Italia y en España. Espera para España una tasa de mora del 6 por ciento. Ayer mismo se conoció que en agosto la mora aumentó tres décimas, hasta el 4,75 por ciento. Se han reducido los créditos concedidos y han aumentado los impagos. De momento, la morosidad sigue contenida gracias a las moratorias sobre hipotecas y créditos al consumo para suavizar los efectos de la pandemia. Los expertos temen que cuanto acabe la moratoria, los impagos se dispararán.

Hoy se conocerán en Europa y también en Estados Unidos los indicadores de actividad en el sector manufacturero y en el de servicios. Los “famosos” índices PMI. Son referencias que suelen influir directamente en los mercados.

A falta de pocos días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los mercados digieren hoy el segundo debate electoral que se ha celebrado esta madrugada entre los candidatos demócrata y republicano a la Casa Blanca. El anterior fue agrio, bronco, plagado de insultos y descalificaciones personales entre Joe Biden y Donald Trump. El de anoche ha sido mucho más tranquilo, pero deja grandes incertidumbres encima de la mesa. Sigue viva la sombra de la duda sobre la “limpieza” de los resultados. Trump ha advertido varias veces en las últimas semanas sobre un posible fraude en el recuento de los votos emitidos por correo. De momento, Joe Biden tiene ventaja sobre Donald Trump. Pero el republicano está acercándose. Si no hay un resultado claro y Trump no lo acepta, las Bolsas se resentirán.

Los analistas de Goldman Sachs dan por hecho que Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos. Creen que con su llegada la Casa Blanca se producirá un aumento en el impuesto sobre sociedades, se reducirá el riesgo de una enfrentamiento comercial con China y se pondrán los cimientos para un crecimiento mundial más firme. De esta situación se beneficiarán, según Goldman Sachs, los sectores cíclicos y las empresas que pagan parte de sus impuestos fuera de Estados Unidos. Además esperan un aumento de los tipos de interés a más lago plazo y precios más altos en las materias primas. Por el contrario, se debilitaría el dólar. La posibilidad de que los demócratas se hagan con el control de las dos cámaras facilitará la implementación de sus políticas económicas. Los mercados creen que, gane quien gane, el sector de las infraestructuras se verá beneficiado, porque ambos partidos han prometido fuertes inversiones en este terreno.

Por su parte, los analistas del banco suizo UBS tienen claro que una victoria de Trump impulsará las compañías energéticas tradicionales y al sector financiero. Una victoria de Biden beneficiará a las empresas relacionadas con las energías limpias, la movilidad inteligente y las que tienen que ver con la eficiencia energética. Los más animosos consideran que, pese a todo, las elecciones presidenciales no tendrán demasiado impacto en las Bolsas siempre y cuando los resultados sean claros y se conozcan rápidamente. Los inversores prefieren que no haya dudas y que no haya impugnaciones de los resultados. Sería malo para los mercados que la situación se enquiste y se judicialice. Las Bolsas, aunque prefieren a Trump, probablemente, darán por bueno el veredicto de las urnas si el partido demócrata de Biden alcanza la presidencia con cierta holgura, mantiene el control del Congreso y se hace con la mayoría en el Senado.