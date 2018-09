La Bolsa digiere con facilidad la nueva vuelta de tuerca en la reyerta comercial entre EEUU y Chin

El presidente Trump ha anunciado y confirmado la imposición de una nueva batería de aranceles a productos chinos por más de 200.000 millones de dólares. Las nuevas tasas serán primero del 10 por ciento y luego ascenderán al 25 por ciento si no se alcanza un acuerdo. Entrarán en vigor dentro de una semana, el día 24. China ya ha asegurado que no se quedará impasible y que pasará al ataque. Pequín incluso se plantea dar por terminadas las negociaciones entre ambas administraciones. La situación sube de tono y la crispación aumenta. La mecha está encendida. La bomba puede estallar con fuerza y golpear al conjunto de la economía mundial si finalmente los presidentes de las dos mayores potencias comerciales del planeta, -en especial el inquilino de la Casa Blanca-, no entran en razón y detienen esta espiral de locura. Una duelo que se parece más a una reyerta barriobajera y portuaria que a las relaciones diplomáticas y sensatas que deberían existir entre los mayores líderes mundiales.

La mayor tensión se deja notar algo más en el mercado de divisas. El dólar ha perdido fuerza, tras esa vuelta de tuerca que han experimentado las tensas relaciones chino-estadounidenses. El euro se supera el cambio de 1,17 dólares. Es llamativa esa pérdida de fuerza del dólar, teniendo en cuenta que la Reserva Federal de EEUU probablemente subirá el precio del dinero la próxima semana. La reunión del comité de mercado abierto de la Fed dará a conocer su decisión el próximo día 26. La otra derivada de la esperada subida de tipos en Estados Unidos es el impacto que tendrá sobre las monedas y las economías de los países emergentes. No hay demasiados motivos para el optimismo.

En los demás mercados, el oro cotiza estable, no adopta su papel tradicional de activo refugio. Incluso pierde fuerza y se cambia por menos de 1.200 dólares por onza.

En estas circunstancias, el Tesoro celebra hoy la primera de las dos subastas de deuda que va a realizar esta semana. Hoy quiere captar hasta 2.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. El jueves colocará bonos y obligaciones, con la intención de ingresar otros 5.000 millones.

De momento, la prima de riesgo de España se mantiene estable en 105 puntos básicos, con el rendimiento del bono de referencia a diez años en el 1,51 por ciento.