La Bolsa se despereza y sube con fuerza, pese que el rendimiento de los bonos supera el 4 por ciento

El índice Ibex 35 sale de jueves en 9.426 puntos con una ganancia del 1,02 por ciento. Solaria y los bancos han tirado hoy del mercado. Las acciones de Solaria se han disparado un 8 por ciento tras publicar buenos resultados. Sus cuentas han batido las previsiones de los analistas. Ha ganado 50 millones de euros en el primer semestre con un crecimiento del 15 por ciento. Por su parte, las entidades financieras se benefician por un horizonte marcado por altos tipos de interés durante mucho tiempo. BBVA ha anunciado un aumento del 33 por ciento en su dividendo a cuenta. Abonará 16 céntimos de euro brutos por acción el día 11 de octubre. Por su parte, el Banco Santander ha elevado un 39 por ciento su próximo dividendo. Repartirá el 2 de noviembre 0,081 euros por título. Además, a partir de hoy inicia un nuevo programa recompra de acciones por 1.300 millones de euros. El precio máximo que pagará la entidad es de 4,57 euros por título. Hoy ha cerrado a 3,64. En el foco también Unicaja. El mercado especula con posibles operaciones corporativas en torno a la entidad malagueña.

Han subido también hoy en Bolsa las empresas acereras, Inditex, Logista, Aena y Repsol. En negativo, entre otras, Cellnex, Naturgy, Rovi y también IAG. El gobierno de Portugal ultima la privatización de TAP. En los mercados se dice que la aerolínea hispano británica IAG podría estar interesada en entrar en el capital de la compañía lusa de bandera.

Las referencias más relevantes del día en el ámbito macro han sido los IPC de Alemania y España. La inflación alemana ha dado una agradable sorpresa. La tasa general ha crecido en septiembre a un ritmo del 4,5 por ciento, frente al 6,1 del mes anterior. En España la tasa general de inflación ha repuntado nueve décimas, hasta el 3,5 por ciento. La buena noticia es que la subyacente (la que no contabiliza ni los precios de la energía ni los alimentos frescos) se ha reducido hasta el 5,8 por ciento. El que no se consuela es porque no quiere. Se han publicado también los datos de PIB de Estados Unidos. Es la cifra definitiva de segundo trimestre. Se ha revisado una décima al alza, hasta el 2,1 por ciento.

En el mercado de deuda, los rendimientos de los bonos siguen al alza. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años supera ya el 4 por ciento. Ofrecen esta tarde un rendimiento del 4,06 por ciento. Son niveles que no se veían desde 2013. El "bund" alemán ofrece un 2,97 por ciento y un 4,66 los bonos de Estados Unidos al mismo plazo. El rendimiento de los bonos estadounidenses se mueve en su nivel más alto desde el año 2007.

En el mercado petrolero el crudo del Mar del Norte se paga esta tarde a 94 dólares, cuando por la mañana rozaba los 95. Son sus precios más altos en más de un año. Los expertos de Bank of America ha elevado su previsión a tres meses vista para el precio del crudo Brent, hasta 96 dólares. En los demás mercados, el oro baja, pierde de largo los 1.900 dólares por onza. El euro sigue débil. Se ha movido hoy arriba y debajo de la referencia de 1,05 dólares.