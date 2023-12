La Bolsa corrige ligeramente, da un pequeño paso atrás, a la espera del PIB de la zona euro

Ha tardado en llegar, pero ya está aquí. La Bolsa corrige hoy después de cinco semanas largas con una continuada e intensa tendencia alcista. El índice Ibex 35 arranca el jueves en 10.220 puntos con una recorte del 0,3 por ciento. No es grave, teniendo en cuenta que en noviembre ha subido un 11,5 por ciento y que acumula una ganancia de superior al 20 por ciento en lo que va de año. Ahora falta por saber si es solo un alto en el camino o si es el comienzo de una corrección algo más profunda. Los analistas, en principio, no son pesimistas.

La gran referencia del día es el PIB de la zona euro. También se publican cifras de empleo en la Europa de la moneda común. Ambos datos se conocerán a las once. Ya se sabe que la producción industrial en Alemania se ha contraído cuatro décimas, cuando se esperaba una mejoría. En China, la balanza comercial muestra una ligera mejora de las exportaciones y una contracción de las importaciones. Los analistas interpretan que sigue debilitándose la actividad doméstica en China, mientras mejora en el resto del mundo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cree que la economía global se comportará en 2024 mejor de lo que se esperaba hasta ahora. La economía global ha aguantado mejor de lo que cabía esperar en un contexto tan complicado como el actual... y seguirá haciéndolo a un ritmo del 3 por ciento anual.

Esta mañana el Tesoro español vuelve a apelar al mercado. Coloca bonos y obligaciones con vencimientos a 5 años y 11 meses, a diez años (ligadas a la inflación) y a 15 años. Espera ingresar hasta 3.500 millones de euros. Después de ésta, la última subasta de deuda del año tendrá lugar próximo el martes. El Tesoro venderá letras a 3 y 9 meses.

En los demás mercados, el petróleo sigue a la baja. Esta mañana el crudo tipo Brent del Mar del Norte se negocia a 74,5 dólares por barril. Se ha abaratado más de 20 en dólares en poco más de dos meses. Los acuerdos de la OPEP y sus socios para extender el recorte de su producción no han conseguido presionar los precios al alza. Todo lo contrario. Los mercados dan por hecho que ese compromiso se cumplirá solo a medias si es que llega a cumplirse, ya que numerosos países de ese cartel están superando sistemáticamente sus cuotas de producción.

En el mercado secundario de deuda pública continúa el descenso en la rentabilidad de los bonos. El rendimiento de las obligaciones españolas a diez años se reduce hasta el 3,19 por ciento, frente al 2,19 del "bund" alemán y al 4,15 de los bonos de Estados Unidos al mismo plazo. Los mercados no prestan demasiada atención a los mensajes de los banqueros centrales, que tratan de enfriar los ánimos. Tratan, infructuosamente de momento, de convencer a los inversores de que la lucha contra la inflación no ha terminado y que todavía no ha llegado el momento de cantar victoria, ni mucho menos. El euro pierde fuerza, se cambia por menos de 1,08 dólares.

El Bitcoin continúa con su “rally". Toca ya los 44.000 dólares. Es su cotización más alta desde abril de 2022. En lo que va de año esta criptodivisa acumula ya una revalorización del 160 por ciento.