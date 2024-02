La Bolsa continúa en un compás de espera, hoy con Enagás como protagonista

El índice Ibex 35 abre muy plano. Sube apenas un 0,1 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.950 puntos. La actividad en la Bolsa española se ha reducido en los últimos meses. La media diaria apenas llega a los mil millones de euros efectivos. El mercado se encuentra en un compás de espera. Y eso se deja notar en los volúmenes de contratación. Los inversores tratan de adivinar cuándo comenzará a bajar el precio del dinero en Estados Unidos y en Europa. Esa es hoy por hoy la gran referencia que puede mover a los mercados, pero sin olvidar los resultados empresariales y los datos de inflación y crecimiento. Hoy el banco central de China ha rebajado un cuarto de punto su tipo de interés para los créditos hipotecarios. Es un recorte más amplio de lo que se esperaba.



La estrella en el parqué es hoy Enagás, que ha publicado resultados a primera hora. Su beneficio neto se ha reducido un 8,8 por ciento en el ejercicio 2023, cuando ganó 342,5 millones de euros. Pese a ese paso atrás, la compañía ha cumplido con sus objetivos del año. Hoy rinde cuentas Telefónica Brasil. Su matriz lo hará el jueves, junto con Iberdrola y Repsol. La petrolera, además, revisará su plan estratégico.



Por su parte, las acciones de la firma de perfumería Puig comenzarán a cotizar en mayo en la Bolsa española. Parece que la empresa ha descartado finalmente hacerlo en las Bolsas de París o Nueva York. Puig es un gigante que posee marcas tan importantes como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gautier o Nina Ricci.



La confianza de los inversores y ahorradores españoles se mantiene firme, aunque ha perdido pujanza. Así lo indica el índice de confianza del inversor que elabora trimestralmente la gestora internacional JP Morgan Asset Management. Es un informe elaborado a partir de una encuesta a más de 1.300 ahorradores e inversores particulares. Las expectativas son buenas, a pesar del conflicto armado entre Israel y Hamás.



La confianza de los inversores más optimistas se sustenta en una percepción de mejora de la situación económica y financiera y una mayor estabilidad de los precios. Por el contrario, los inversores pesimistas se ven más influenciados por el posible efecto negativo en los mercados de los conflictos armados en Oriente Medio y Ucrania.



Por su parte, una encuesta realizada por Bank of America muestra que el optimismo de los gestores de fondos ha alcanzado su nivel más elevado de los dos últimos años. Los gestores no esperan una recesión económica. Estos analistas creen que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzará a rebajar el precio del dinero en junio. Descartan que esa primera reducción de tipos se produzca en los consejos de gobierno de la Reserva que se celebrarán en marzo y mayo. Esperan que la inflación continúe reduciéndose en los próximos meses.



En los demás mercados el petróleo supera de nuevo los 83 dólares por barril. Se ha encarecido un dólar en una semana y seis desde comienzos de año. El euro se cambia por debajo de 1,08 dólares. El Bitcoin se paga esta mañana a 52.000 dólares. Hace un mes no llegaba a 40.000. El oro repunta hasta 2.033 dólares por onza. En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos de Estados Unidos a diez años sube hasta el 4,31 por ciento. Las obligaciones españolas al mismo plazo ofrecen una rentabilidad del 3,31 por ciento, frente al 2,40 del “bund” alemán.