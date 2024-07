La Bolsa contiene el aliento, pendiente del BCE, de Bankinter y de la subasta de bonos

El índice Ibex 35 sube un 0,3 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 11.140 puntos. Sube con fuerza Bankinter, que ha inaugurado esta mañana la nueva temporada de resultados empresariales. Ha ganado 473,5 millones de euros al cierre del primer semestre. Es un 13,3 por ciento más que en el mismo periodo del pasado ejercicio.

La gran referencia del día llegará desde el consejo de gobierno del Banco Central Europeo. Un consejo que no contará con el voto español, ya que aún no se ha producido el relevo en la cúpula del Banco de España. La decisión del BCE se conocerá a las dos y cuarto de la tarde. La rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde, comenzará media hora después. Los mercados no esperan que el BCE toque en esta ocasión el precio del dinero. Ya lo rebajó un cuarto de punto a comienzos de junio, hasta el 4,25 por ciento. El consenso del mercado espera dos bajadas de tipos en la recta final del año, en septiembre y diciembre.

Ayer se publicó el IPC de la zona euro. El ritmo de crecimiento anual se ha moderado una décima, hasta el 2,5 por ciento. La tasa subyacente, -que no contabiliza los elementos más volátiles como la energía y los alimentos frescos-, se mantiene en el 2,9. La inflación, por tanto, se resiste a bajar. Es una inflación muy “pegajosa” que está haciéndose rogar a la hora de moverse hacia el objetivo del 2 por ciento.

La Bolsa de Nueva York intentará hoy restañar las heridas que sufrió ayer. En Estados Unidos, los mercados se han crispado ante la posibilidad de que la administración Biden endurezca las restricciones a los semiconductores procedentes de China. Quiere atajar el trasvase de tecnología estadounidense hacia el gigante asiático. Wall Street se alejó con rapidez de los máximos históricos que había logrado la víspera. El mayor castigo se produjo en el índice Nasdaq de empresas tecnológicas, que se anotó una caída del 2,7 por ciento. Sin embargo, el Dow Jones de industriales cerró con ganancias, lo que indica que los inversores están reduciendo posiciones en el sector tecnológico, -sobre todo en el de microchips-, para aumentar su presencia en las empresas tradicionales. La Reserva Federal, en su “libro Beige” que publicó ayer, confirmó el moderado crecimiento de la economía. Estados Unidos se está enfriando. Esta tarde se conocerán los resultados de Netflix.

En el mercado de divisas el euro cotiza fuerte. Supera con holgura el cambio de 1,09 dólares. Las mejores cifras de inflación que se publicaron la semana pasada en Estados Unidos y el propio enfriamiento de la actividad económica en aquel país han aumentado las probabilidades de que la Reserva Federal rebaje dos veces el precio en la recta final del año, lo que ha debilitado al dólar.

El Tesoro español realiza hoy la última subasta de deuda de mes. Coloca obligaciones con una vida residual de seis años y tres meses, así como títulos con vencimiento a diez y trece años. Quiere captar hasta 6.500 millones de euros. Los títulos a diez años ofrecen actualmente una rentabilidad del 3,3 por ciento. En agosto la tesorería pública realizará dos subastas de bonos, los días 1 y 22, y otras dos de letras, los días 6 y 13.