La Bolsa se consolida sobre los 9.200 puntos y alcanza su nivel más alto de los últimos veinte meses

El índice Ibex 35 ha sumado hoy un 0,6 por ciento, hasta 9.227 puntos. Han tirado del mercado los grandes valores, en especial los bancos. Hoy el BCE ha dado luz verde a la política de retribución al accionista de las entidades financieras europeas. Considera que su estructura de capital permite los pagos de dividendos previstos y las recompras de acciones.

Hoy ha pagado dividendo Catalana de Occidente y hoy ha presentado resultados trimestrales Logista. Su beneficio ha aumentado un 15,3 por ciento, hasta 60 millones de euros, mientras su facturación ha crecido un 33 por ciento. La reciente junta general de accionistas de la empresa de distribución ha acordado elevar su dividendo un 11 por ciento hasta 1,38 euros por acción. Repartirá en total 183 millones de euros. Hoy la acción de Logista ha sido el farolillo rojo del Ibex con una pérdida del 2,4 por ciento.

En general, los inversores quieren ver la botella medio llena. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo ayer que este año mejorará la inflación, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Pero su tono fue mucho menos agresivo que en otras ocasiones. Se temía que endureciera su discurso tras los sólidos datos de empleo que se publicaron el viernes en aquel país. Pero no ha sido así y los mercados han tomado nota. Los analistas creen que la Reserva dejará de subir el precio del dinero cuando alcance el 5,25 por ciento. Faltarían, por tanto, dos subidas más de tipos de un cuarto de punto. La Reserva celebrará sus próximas reuniones a mediados de marzo y a comienzos de mayo.

Por su parte, el presidente de EEUU, Joe Biden, se mostró optimista en el discurso sobre el estado de la Unión. Aludió a la sólida recuperación de la actividad económica después de la pandemia. El país ha creado 12 millones de empleos en dos años y ha reducido su tasa de paro hasta su nivel más bajo en cincuenta años. Los analistas del banco de negocios Godman Sachs han rebajado las probabilidades de que la economía de EEUU entre en recesión. Las cifra ahora en un 25 por ciento, frente al 35 que barajaba anteriormente.

En el mercado petrolero repunta el precio del barril de crudo. Se paga esta tarde a 84 dólares. Por primera vez en los últimos siete meses el precio medio del gasóleo de automoción es más barato que la gasolina de 95 octanos en las estaciones de servicio. Por poco, pero más barato. Los carburantes de hecho llevan varios días bajando algunos céntimos. De momento no se deja notar el veto de Europa a los productos rusos derivados del petróleo que entró en vigor el pasado domingo. Pero los analistas creen que no tardará en producirse una subida de precios. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos reconoce que la ausencia del gasóleo ruso supondrá un aumento de la cotización internacional del diésel. Los países que pueden suministrar gasolina y gasóleo a España en sustitución del procedente de Rusia lo venderán más caro y eso se dejará notar en el bolsillo de los ciudadanos. No puede descartarse que dentro de unas semanas o meses el combustible vuelva a acercarse a los 2 euros por litro.

En las divisas, el euro se mantiene por encima de 1,07 dólares. En el mercado secundario de deuda, el rendimiento de las obligaciones españolas a diez años repunta hasta el 3,40 por ciento, mientras los bonos alemanes al mismo plazo ofrecen un rendimiento del 2,37 por ciento. Los de Estados Unidos se sitúan en el 3,69 por ciento.