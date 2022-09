La Bolsa no consigue levantar cabeza y abre de nuevo con muchas dudas

Así que los inversores siguen sufriendo. El índice Ibex 35 ha abierto en 7.810 puntos con una pérdida del 0,4 por ciento. La caída acumulada en lo que va de año supera ya el 10 por ciento.

En la zona euro se publican hoy importantes indicadores económicos, en especial el PIB del segundo trimestre. Ya se sabe que la producción industrial se ha contraído tres décimas en Alemania. Los mercados esperaban un dato todavía peor. También se esperan las cifras de paro de la Unión Europea y la balanza comercial de Estados Unidos. En aquél país se conocerá también el contenido del llamado Libro Beige, un informe con el que la Reserva Federal pasa revista a la situación y a las perspectivas de la economía. En la última reunión de este organismo a su presidente, Jerome Powell, no le tembló la mano y subió el precio del dinero con decisión. Antepone la lucha contra la inflación, aunque provoque un mayor enfriamiento de la actividad económica.

En China los datos de su balanza comercial que se han publicado esta madrugada indican un menor ritmo de crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones. El superávit se ha reducido por debajo de los 80.000 millones de dólares. Una cifra exigua para un país eminentemente exportador como es el gigante asiático.

Los analistas del broker japonés Nomura han rebajado sus estimaciones de crecimiento de China, debido al impacto de las medidas anti covid en la actividad económica. Esperan que este año el PIB chino crezca tan solo un 2,7 por ciento, una cifra alarmantemente baja para este país. Lo último es que el gobierno chino ha reducido el ratio de las reservas en divisas de los bancos. Pequín trata de defender a su moneda, el yuan, que últimamente ha operado con mucha debilidad.

Los mercados barruntan la recesión. Toman nota de la fuerte desaceleración que se ha producido y cotizan por anticipado la que se espera. De hecho el precio del petróleo vuelve a bajar, muy presionado por la menor actividad económica a nivel mundial. Hoy el barril de crudo del Mar del Norte se paga a 92 dólares, muy lejos de los 140 que rozó en marzo. En este sector se acaba de conocer una importante operación empresarial. Repsol ha vendido su negocio de exploración y producción ("upstream") al fondo estadounidense EIG por 4.800 millones de dólares, lo que valora el conjunto de esta actividad de la empresa española en 19.000 millones. Es una valoración superior a la que manejaban los analistas.

En el mercado de divisas, el euro sigue débil, por debajo de 0,99 dólares, pese a que se espera que el BCE suba mañana con fuerza el precio del dinero. En el mercado de deuda continúan cayendo los precios de los bonos, lo que hace subir sus rentabilidades. Las obligaciones españolas a diez años ofrecen ya un rendimiento del 2,8 por ciento, frente al 0,5 con que comenzó el ejercicio. La rentabilidad del “bund” alemán ha pasado en lo que va de año del menos 0,15 hasta el más 1,6. En EEUU el rendimiento del bono de referencia a diez años supera ya el 3 por ciento, cuando en enero se movía en el 1,6 por ciento.

La tensión en este mercado no remite, porque la inflación no afloja. Los mercados esperan que el BCE siga endureciendo su política monetaria y que eleve al menos medio punto el precio el dinero en el importante consejo de gobierno que se celebrará mañana. No se descarta una subida más agresiva de hasta tres cuartos de punto. La solución, mañana a eso de las dos de la tarde.