La Bolsa se codea con sus máximos del año mientras espera más datos de actividad en EEUU

El índice Ibex 35 sube un 0,4 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.680 puntos. El mercado no anda muy lejos de sus niveles más elevados de todo este año. De momento no han surgido grandes vértigos, a pesar de la última reacción alcista ha sido intensa y rápida. A finales de octubre el Ibex no llegaba a los 9.000 puntos. En los últimos doce meses la Bolsa se ha movido entre los 8.000 y los 9.750.

Hoy rinden cuentas OHL y Acciona. Los inversores cotizarán hoy los resultados que publicó CAF en la tarde de ayer. Su beneficio creció un 56 por ciento al cierre de septiembre, hasta 53 millones de euros.

A primera hora de la tarde se conocerá la marcha de la producción industrial en Estados Unidos, junto las peticiones semanales de subsidios por desempleo. Según las cifras que se publicaron ayer, las ventas al por menor están perdiendo fuerza en Estados Unidos y se moderan también los precios industriales. Además, la tasa general de inflación se ha moderado en aquel país desde el 3,7 hasta el 3,3 por ciento, con la subyacente reduciéndose hasta el 4 por ciento. Es su mejor registro desde septiembre de 2021. Estas cifras son mejores de las que esperaban los analistas y hacen pensar que la Reserva Federal no tiene ya razones para subir más el precio del dinero. De hecho, los mercados se centran ya en intentar adivinar cuando se producirá la primera rebaja de los tipos de interés. Los más optimistas la sitúan al final de la próxima primavera.

Los inversores han respirado algo más tranquilos después de que el Congreso de Estados Unidos haya alcanzado un acuerdo que evita la paralización de las actividades no esenciales de la administración federal, es el llamado “shutdown”. Y como trasfondo, la menor tensión en las relaciones entre las dos mayores potencias económicas del mundo tras la larga reunión que tuvieron ayer el presidente de EEUU, Joe Biden, y el de China, Xi Jinping.

Hoy comparecen varios miembros del Banco Central Europeo. Entre ellos, su presidenta, Christine Lagarde, el vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos y Andrea Enria, el responsable del consejo de supervisión del BCE. Los mercados les escucharán con atención. El próximo consejo del BCE se celebrará el 14 de diciembre. La próxima reunión de la Reserva Federal tendrá lugar un día antes.

Hoy el Tesoro español coloca deuda a medio y largo plazo. Vende bonos y obligaciones con vencimiento a 3, 10 y 20 años. Quiere captar hasta 5.000 millones de euros. La última subasta de este tipo de deuda se produjo a comienzos de mes. Colocó títulos con vencimiento a 5 años, a ocho años y seis meses y a 30 años. Ingresó cerca de 6.000 millones de euros, tras recibir una demanda superior a los 10.000 millones. El papel a cinco años salió con una rentabilidad del 3,339 por ciento. Los títulos a 30 años rinden un 4,473 por ciento.

En el mercado secundario repuntan ligeramente los rendimientos de los bonos. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años se sitúa en el 3,66 por ciento, frente al 2,63 por ciento del “bund” alemán. Los “T-bond” de Estados Unidos rinden un 4,50 por ciento.