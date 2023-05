La Bolsa cierra la semana con tímidas subidas y acumula una ganancia del 12 por ciento en lo que va de año

El índice Ibex 35 queda hasta el lunes en 9.251 puntos, después de anotarse una subida del 0,42 por ciento en este viernes. La semana bursátil muestra una moderada ganancia del 0,18 por ciento. En lo que va de año acumula una revalorización del 12,4 por ciento. El vencimiento mensual de opciones y futuros financieros ha tenido un efecto ligeramente alcista sobre la Bolsa. Han cerrado en negativo pocos valores, entre ellos Naturgy, Acerinox y Meliá Hoteles. Por el contrario, han subido con ganas Grifols, Sacyr, Mapfre y Logista. Y con menor ímpetu lo ha hecho Ferrovial. Ningún accionista ha elegido separarse de la empresa como consecuencia de su intención de trasladar la sede social a Países Bajos.

En general, los mercados de valores respiran con mayor tranquilidad, aunque sin echar las campanas al vuelo, mientras han repuntado el dólar y el petróleo, y ha subido la rentabilidad de los bonos. Se ha reducido el riesgo de que Estados Unidos caiga en “default”. Las negociaciones para aumentar el techo de deuda podrían culminar con acuerdo en los primeros días de la próxima semana. Los inversores han estado muy pendientes hoy del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Ha recalcado la importancia de controlar la inflación, que se encuentra muy lejos del objetivo del 2 por ciento. Ha incidido sobre las consecuencias de no luchar de forma intensa contra la escalada de los precios. Dentro de una semana se conocerá el deflactor del consumo privado en Estados Unidos. Es el llamado PCE, que es la referencia de inflación preferida por la Reserva. Los mercados esperan al menos una subida más de tipos de interés en EEUU. Será en la próxima reunión de mediados de junio. Los analistas no descartan que la economía estadounidense entre en recesión en algún momento de la parte final del año, aunque no se espera que sea ni demasiado profunda ni demasiado duradera.

Ya con las Bolsas europeas cerradas y a punto de concluir la sesión en Wall Street se esperan declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Los analistas, que siempre la escuchan con atención, dan casi por hecho que el BCE también elevará el precio del dinero en junio, otro cuarto de punto.

En los demás mercados, el euro sigue débil frente al dólar. Esta tarde se cambia por menos de 1,08 dólares. Hace pocos días superaba el listón de 1,10 dólares. Mientras tanto, el oro pierde fuelle. Cotiza a 1.965 dólares por onza, frente a los más de 2.000 habituales en las últimas sesiones. El petróleo repunta, pero se mantiene en precios bajos, presionado por las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos, y por la pérdida de fuerza en la recuperación de China. El barril de crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga a 76 dólares. Hace un año estaba por encima de 100.

Dentro de casa, hoy la gasolina y el gasóleo son ya más baratos que cuando comenzó la guerra de Ucrania, hace quince meses. Según el boletín petrolero de la Unión Europea, el precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos es en España de 1,58 euros por litro, mientras el diésel se paga a 1,41. Ambos se han abaratado un 1,5 por ciento en la última semana. El gasoil de hecho se ha movido a la baja en las últimas nueve semanas y es ya un 15 por ciento más barato que hace un año, pese a que entonces se aplicaba el descuento de 20 céntimos por litro. Los carburantes alcanzaron su máximo histórico en junio del año pasado, con precios claramente por encima de los dos euros por litro en las estaciones de servicio.