La Bolsa cierra con tibieza, mientras suben con fuerza el euro y el oro y cae en picado el precio del petróleo

El índice Ibex 35 termina el miércoles en 9.066 puntos, con una suave pérdida del 0,18 por ciento. Muy irregulares han operado hoy las acciones de los bancos, aunque han predominado los signos negativos en el sector. La decisión de JP Morgan de hacerse con la mayor parte de los activos y pasivos del quebrado First Republic Bank no ha bastado para tranquilizar los ánimos. Ayer en la Bolsa de Nueva York cayeron con fuerza las acciones de los bancos regionales estadounidenses, en especial Metropolitan Bank, PacWest Bancorp y Wenstern Alliance. Esta tarde reaccionan al alza los tres en la Bolsa de Nueva York, aunque no recuperan por completo el terreno que perdieron la víspera.

Los mercados quedan a la espera de las decisiones que anuncie esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus decisiones se conocerán a las ocho de la tarde, hora española. La rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell, comenzará media hora después. Los mercados esperan una subida de 25 puntos básicos en su tipo de interés de referencia, que actualmente se encuentra en la banda que va del 4,75 al 5 por ciento. Falta por saber si es la última subida y falta por saber cuánto tiempo mantendrá alto el precio del dinero antes de que pueda comenzar a bajarlo. Hoy se ha conocido que la actividad en el sector servicios de Estados Unidos ha mejorado hasta una lectura de 53,6 puntos en abril, frente a los 52,6 de marzo.

Mañana le tocará el turno al Banco Central Europeo. Los mercados han descontado ya una nueva subida de un cuarto de punto, hasta el 3,75 por ciento. Pero algunos analistas no descartan que el alza sea incluso de medio punto. Los analistas del Bank of America apuestan por una subida de medio punto. Y tampoco se descarta que haya otra (quizá la última) en el mes de junio. El euríbor, la referencia que se utiliza en España para siete de cada diez hipotecas a tipo variable en España, ha cerrado abril con una media del 3,757 por ciento, frente al 3,64 del mes anterior. Es su nivel más alto desde mediados del año 2008. Paralelamente, la firma de hipotecas ha experimentado su mayor caída mensual desde hace más de tres años.

En los demás mercados, el petróleo sigue bajando con rapidez. Hoy se paga a 72 dólares por barril de crudo del Mar del Norte. Se ha abaratado casi 15 dólares en poco más de dos semanas. Se paga muy por debajo de los niveles previos al comienzo de la guerra en Ucrania. Crece el temor a que la actividad económica mundial se ralentice por las subidas de tipos de interés. Y crece el temor a que la recuperación de la economía de China sea más modesta de lo que se esperaba, con el consiguiente descenso en la demanda de carburantes. La producción de crudo Brent se ha reducido en cerca de un 40 por ciento en los últimos cinco años, mientras ha aumentado la de crudo tipo West Texas de Estados Unidos.

El euro se consolida con holgura por encima de 1,10 dólares, ante las expectativas de que la Reserva Federal haga una pausa durante unos meses en su subida de tipos de interés. El oro se asienta sobre los 2.000 dólares por onza. Esta tarde se negocia a 2.030 dólares. Los bancos centrales de algunos países están realizando intensas compras de oro en las últimas semanas. Los analistas creen que los precios del vil metal subirán hasta nuevos máximos históricos si se mantiene esta tendencia.