La Bolsa busca suelo y consuelo tras la fuerte corrección que sufrió ayer Wall Street

Los mercados europeos han abierto con relativa calma, a pesar de que ayer llovieron chuzos de punta en la Bolsa de Nueva York. Más de un 2 por ciento perdió ayer el índice Nasdaq de empresas tecnológicas, coincidiendo con el colapso que mantuvo inoperantes algunas redes sociales. Pero hoy la Bolsa europea busca un nivel de soporte, un muro de contención en el que frenar las caídas de los últimos días. Y eso a pesar de que los precios de las materias primas no paran de subir, con su impacto directo sobre la inflación.

Tras las primeras operaciones del día el índice Ibex 35 sube un 0,15 por ciento, hasta 8.800 puntos. Inditex, Iberdrola y los bancos tiran hoy del mercado. De momento, hoy los inversores tienen hoy mucha tarea por delante. Tienen que analizar los indicadores PMI de actividad en el sector servicios que se van a publicar en Europa y en Estados Unidos. Dentro de casa, el Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses, con el objetivo de ingresar 5.500 millones de euros. El jueves pondrá en el mercado deuda con vencimiento a 7, 10 y 27 años, además de obligaciones a 15 años ligadas a la inflación con las que quiere captar en total hasta 5.750 millones.

Los números rojos se impusieron ayer con claridad en Wall Street. Las pérdidas superaron el 2 por ciento en el índice Nasdaq de valores tecnológicos y el 1 en el S&P 500. Los analistas de Morgan Stanley han advertido en un informe sobre el riesgo de que este índice de la Bolsa de Nueva York corrija hasta un 20 por ciento como consecuencia de la progresiva retirada de las medidas de estímulo económico en Estados Unidos. Además, los expertos de la firma aluden a la ralentización de la actividad económica en Europa debido a la subida de los precios de la energía. También los analistas de Citigroup, Deutsche Bank y Bank of America han advertido sobre este riesgo en sus últimos informes. Este último, el BoA, advierte sobre una posible corrección de hasta un 8 por ciento en lo que queda de año en las Bolsas europeas.

Por su parte, el Deutsche Bank señala un posible paso atrás en los mercados estadounidenses de acciones de entre un 5 y un 10 por ciento antes de fin de año. La excesiva inflación es el principal motivo de preocupación. Los mercados ya han comenzado a mostrar los primeros síntomas de agotamiento.

Cuatro “gurús” financieros han alzado la voz en las últimas horas para advertir sobre los peligros existentes. Jeremy Grantham ha asegurado que la Bolsa de Estados Unidos está sufriendo la burbuja “más loca” que se recuerda en el último siglo. Según este respetado analista, el índice S&P 500 puede perder un 10 por ciento en pocos meses. También Mike Wilson, estratega de Morgan Stanley, pronostica una corrección de hasta el 20 por ciento en Wall Street. Por su parte, Nicolas Colas fundador de Data Trek Research, recuerda que el mes de octubre suele ser complicado en los mercados financieros, sobre todo en los años que han sido alcistas hasta ese momento. Espera la llegada de “semanas difíciles” en la Bolsa. Finalmente, Jeremy Siegel ha advertido sobre el problema que de la inflación. Cree que la reserva Federal no está valorando correctamente su impacto. Cree que las subidas de tipos de interés se producirán en Estados Unidos antes de lo que se pensaba.

El petróleo no para de subir en los mercados internacionales. Los analistas de Goldman Sachs esperan que el año termine en 90 dólares. Los del Bank of America creen que puede acercarse a los cien este invierno. Supera ya los 81,5 dólares por cada barril de crudo tipo Brent del Mar del Norte. Es el que se utiliza como referencia en Europa. Está en su precio más alto de los últimos tres años. El año pasado por estas fechas el barril se pagaba a menos de 40 dólares. Los países exportadores de petróleo integrados la OPEP más Rusia, la llamada OPEP+ decidieron ayer mantener su estrategia de poner en el mercado 400.000 barriles más cada mes hasta abril de 2022. Pero no van a aumentar esa cifra, como esperaban algunos analistas y como le han pedido algunos grades países. Así que los precios siguen subiendo, lo que provocará un encarecimiento de los carburantes.