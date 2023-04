Ferrovial cotiza en máximos tras aprobar el traslado de su sede social a Países Bajos

A falta del cierre de hoy el mercado muestra pocos movimientos respecto al cierre de la semana anterior. En lo que va de año la Bolsa acumula una revalorización del 13 por ciento. Ferrovial suma hoy un 0,5 por ciento al 0,9 que ganó ayer tras aprobar el traslado de su sede social a Países Bajos. Cotiza en máximos. Seguirá negociándose en las Bolsas españolas, pese a su intención de cotizar en la Bolsa de Ámsterdam, primero, y en la de Nueva York, después.

Falta por saber si hay más de un 2,6 por ciento del accionariado que no esté de acuerdo con la operación y si ejerce el derecho de separación a un precio de 26 euros por título. Los accionistas disconformes disponen de un mes para tomar la decisión. Ferrovial ha asegurado recientemente que dispone de 500 millones de euros para pagar a los accionistas que no estén de acuerdo con el cambio de sede. De superarse ese porcentaje, podría malograrse la operación, aunque no parece probable.



En el ámbito macro, los inversores han dado por buenos losdatos de IPC de España. Se acaba de publicar la cifra definitiva de marzo. Ha confirmado el dato adelantado. El ritmo de crecimiento de la tasa general se ha reducido desde el 6 hasta el 3,3 por ciento. La subyacente, que contabiliza ni la energía ni los alimentos frescos, se ha moderado tan solo una décima, hasta el 7,5 por ciento.



En Francia el IPC ha suavizado su ritmo de subida, del 6,3 al 5,7 por ciento. Según estimaciones del Banco de Francia, la economía del país ha crecido dos décimas en el primer trimestre del año. Ha mejorado en una décima su anterior pronóstico. La segunda mayor economía de la zona euro se ralentiza. Y se espera que la primera, Alemania, tenga crecimiento negativo.



Ya se sabe también que los precios industriales en Alemania han crecido un par de décimas en marzo, frente a la décima que mejoró el mes anterior. Ayer se publicó el IPC de Alemania. Ha moderado su ritmo de crecimiento desde el 8,7 hasta el 7,4 por ciento. Sorprendió agradablemente también el IPC de EEUU. La tasa general de inflación ha pasado en aquél país desde el 6 hasta el 5 por ciento. El Fondo Monetario Internacional presenta hoy sus previsiones para la economía europea.



En Estados Unidos hoy se conocerán las ventas al por menor y la producción industrial. Y comenzará una nueva temporada de presentación de resultados. Los grandes bancos de aquél país comenzarán a desgranar sus cuentas. Citigroup, Wells Fargo y JP Morgan abren el fuego. Se espera, en general y con excepciones, una reducción de en el ritmo de crecimiento de sus beneficios. Los analistas de Barclays creen que las últimas turbulencias bancarias lastrarán los resultados del sector. Pero los expertos de la firma no esperan que se resienta la liquidez de las grandes entidades financieras.



En los demás mercados destaca la fortaleza del euro frente al dólar. La moneda común se ha consolidado en el cambio de 1,10 dólares. Se cambia esta mañana por 1,1066. En noviembre se movía por debajo de la unidad frente al “billete verde” estadounidense. La última vez que el euro cotizó por encima de 1,10 hay que buscarla en abril del año pasado. En las "criptos" el Bitcoin se acerca a los 31.000 dólares. Ha subido cerca de un 10 por ciento en pocos días.



El petróleo pierde algo de fuelle. El crudo del Mar del Norte se paga a algo menos de 87 dólares por barril. Hoy se publica el informe de la Agencia Internacional de la Energía. La producción de petróleo tipo Brent del Mar del Norte se ha reducido en cerca de un 40 por ciento en los últimos cinco años, mientras ha aumentado la de crudo tipo West Texas de Estados Unidos. Los analistas de Bank of America esperan ver el barril de Brent en un nivel medio de 88 dólares en este año. No observan una desaceleración inminente en la demanda mundial de combustibles.