La Bolsa se atasca después de seis sesiones alcistas, pese a las buenas cuentas de Bankinter

Según la célebre frase del torero Rafael Guerra, “Guerrita”, lo que no puede ser, no puede ser... y además es imposible. Hoy la Bolsa ha chocado con la zona de los 9.500 puntos en el índice Ibex 35. En esa zona de máximos de los últimos tres años el mercado se ha dado la vuelta. Pero no ha habido grandes vértigos ni demasiado dolor. A cierre queda en 9.450 puntos, con una pérdida del 0,46 por ciento. En los mejores momentos del día ha llegado a los 9.540 puntos. Toca tomarse un respiro después de seis jornadas consecutivas con ganancias.

Hoy ha comenzado una nueva temporada de presentación de resultados empresariales en España con las cuentas de Bankinter. Su resultado neto ha crecido un 20 por ciento en el primer trimestre, hasta 185 millones de euros. La entidad ha asumido 77 millones de euros para el abono del nuevo impuesto a la banca. La tasa de mora se encuentra muy contenida en el 2,18 por ciento. Son cifras mejores de las que esperaba el mercado. Sus acciones han llegado a subir más de un 4 por ciento, pero han cerrado con una pérdida del 0,5 por ciento. Mejor le ha ido hoy en Bolsa al gestor aeroportuario Aena, que ha elevado sus previsiones para el tráfico aéreo en este año. Además la empresa volverá a pagar dividendos tras tres años de sequía en este terreno. El cuatro de mayo repartirá 4,75 euros por acción en efectivo con cargo a los resultados del pasado ejercicio.

Los inversores han estado hoy muy atentos a referencias como la balanza comercial de la zona euro, que ha mostrado un superávit de 4.600 millones de euros en febrero, frente al déficit de 30.600 millones que mostraba el dato anterior. Ha sorprendido favorablemente el índice de precios industriales de Alemania. Han crecido en marzo a un ritmo del 7,5 por ciento, frente al 15,8 del mes anterior. Por el contrario, el número de empresas que se han declarado en quiebra en Alemania en marzo ha crecido un 13 por ciento respecto al mes anterior.

Se han publicado también las actas del último consejo del Banco Central Europeo, en el que subió medio punto el precio del dinero, hasta el 3,5 por ciento. Una amplia mayoría de consejeros de la entidad estuvieron de acuerdo en esa subida de 50 puntos básicos. El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, considera necesarias más subidas de tipos de interés en la zona euro. El mercado descuenta dos subidas más de un cuarto de punto. Los dos próximos consejos del BCE están previstos para el 4 de mayo y el 15 de junio. Alguno de los “halcones” del BCE, como el gobernador del Banco de los Países Bajos, Klass Knot, esperan subidas en las reuniones de los meses de mayo, junio y julio. Pero no son los más.

Hoy el Tesoro español ha resuelto su segunda subasta de deuda de esta semana. Con ella pone punto final al calendario de emisiones de este mes. Ha vendido bonos y obligaciones con diferentes vencimientos. Ha captado en total 6.245 millones de euros, después de recibir una fuerte demanda por más de 9.000 millones. Los inversores siguen mostrando un gran apetito por los títulos públicos. Las obligaciones con vencimiento a siete años han salido con una rentabilidad del 3,272 por ciento, frente al 3,527 de la subasta anterior. Por el contrario, ha subido el rendimiento del papel a diez años. Ha pasado del 3,416 hasta el 3,52 por ciento. El rendimiento de las obligaciones del Estado a 25 años ha subido del 3,439 al 3,94 por ciento. El Tesoro ha ejecutado ya más de un 36 por ciento de su programa de financiación de deuda a medio largo plazo para el año en curso.