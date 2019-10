La Bolsa apuesta por el optimismo y recupera el tono alcista después del paréntesis de ayer

Tras las primeras operaciones del día, el índice Ibex 35 sube un 0,8 por ciento hasta 9.320 puntos. Suben los grandes valores con muy pocas excepciones. Suben los bancos, en especial BBVA que hoy paga dividendo y sube Telefónica, que recupera los 7 euros por acción. Destacan las empresas con mayores intereses en el Reino Unido como la aerolínea hispano británica IAG y los bancos Sabadell y Santander. Los inversores apuestan porque se reduzca la incertidumbre sobre el Brexit en vísperas del consejo europeo de esta semana. Hoy el Reino Unido presentará una nueva propuesta a Bruselas. De momento, sube la libra esterlina. Ha llegado a rozar el cambio de 1,27 dólares, cuando hace pocos días se pagaba a 1,22.

Paralelamente, el acercamiento de posturas entre China y Estados Unidos invita al optimismo, pero no a las grandes alharacas, al menos no todavía, porque las negociaciones no han hecho nada más que comenzar. En diciembre entrarán en vigor nuevos aranceles a productos chinos si antes no se llega a un acuerdo comercial más amplio. La semana que viene ambos países volverán a sentarse a la mesa. Hay esperanzas, lo que suaviza la tensión, pero no basta para reconducir el crecimiento de las grandes economía del planeta. Hoy la Bolsa china de Shanghai ha cerrado en negativo y el yuan se ha depreciado, lo que indica que el optimismo es muy frágil. Algunos analistas creen que, pese a ese acercamiento entre Washington y Pequín, la desaceleración de la economía mundial se prolongará durante mucho tiempo. Ha mejorado la situación el corto plazo, por cuanto se alejan algunos fantasmas muy próximos, pero no se han solucionado los problemas de fondo que lastran las relaciones entre las dos mayores economías del mundo. Por eso los inversores siguen esperando que la Reserva Federal vuelva a bajar el precio del dinero en su próxima reunión de finales de mes.

A este lado del charco, hoy se publica el índice ZEW de confianza empresarial en Alemania. No se espera un buen dato, aunque tampoco uno rematadamente malo. En China ha repuntado la inflación hasta el 3 por ciento en tasa interanual. El índice de precios al productor, sin embargo, se ha reducido en el gigante asiático un 1,2 por ciento. En Francia el IPC se ha contraído tres décimas en el mes de septiembre.

Dentro de casa, hoy el gobierno español ha remitido el plan presupuestario a la comisión europea. Contempla una rebaja de una décima en las previsiones de crecimiento del PIB en este año, hasta 2,1 por ciento. Para el ejercicio 2020 espera un crecimiento del 1,8 por ciento.

Además, los inversores tienen que vigilar ahora con el rabillo del ojo los resultados empresariales. Esta semana se conocerán los de los grandes bancos de Estados Unidos. Los analistas esperan un descenso del 4 por ciento en los resultados de las empresas que componen el índice S&P 500. Por su parte, en Credit Suisse esperan una reducción del 2,1 por ciento como media en las 500 empresas del S&P. Hoy rinden cuentas pesos pesados como JP Morgan, Goldman Sachs y Citigroup.

En los demás mercados, el euro aguanta por encima de 1,10 dólares, mientras la libra esterlina se consolida sobre 1,26 dólares. El petróleo baja ligeramente, se paga a algo menos de 59 dólares por barril. La prima de riesgo de España se mantiene por debajo de los 70 puntos, con la rentabilidad del bono de referencia a diez años en el 0,21 por ciento. Hoy el Tesoro volverá al mercado en busca de financiación. Colocará letras a 3 y 9 meses. Ambas ofrecen actualmente rentabilidad negativa. La tesorería pública cobra a los inversores y ahorradores que colocan su dinero en estos títulos. El jueves el Tesoro colocará deuda a medio y largo plazo. Bons y obligaciones a tres, cinco y diez años