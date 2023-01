La Bolsa aprovecha la festividad del día en EEUU para atacar los 8.900 puntos en Ibex 35

El índice Ibex 35 arranca el lunes en 8.909 puntos con una subida del 0,3 por ciento. Es un suma y sigue, porque la semana pasada mejoró un 2 por ciento. Acumula ya una ganancia del 8 por ciento en lo que va de año. Son niveles que no se veían desde mayo del año pasado. Los próximos días llegarán cargados de importantes referencias macro y micro económicas. La más destacada es el IPC del conjunto de la zona euro, que se publicará el miércoles. Se espera que empiece a moderarse su ritmo de crecimiento. El Banco Central Europeo, en último boletín económico, espera que la inflación en el Viejo Continente se reduzca al 6,3 por ciento este año, que baje al 3,4 en el próximo y que alcance el objetivo del 2 por ciento en el ejercicio 25.

Las referencias no son malas. El ritmo de aumento del IPC de España se ha reducido un punto, hasta el 5,7 por ciento. El gran problema es que no acaba de ceder la tasa subyacente, la que no tiene en cuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos frescos. Se mantiene en un preocupante 7 por ciento. En Estados Unidos la inflación se ha reducido desde el 7,1 de noviembre al 6,5 por ciento de diciembre. La subyacente se ha moderado tres décimas en aquél país, hasta el 5,7 por ciento. Los mercados dan casi por hecho que ya ha pasado lo peor de la escalada inflacionista. Algunos miembros de la Reserva Federal ya se muestran a favor de que la próxima subida de tipos de interés sea de tan solo de un cuarto de punto, en lugar del medio punto que se esperaba hasta ahora. El próximo Comité de Mercado Abierto (FOMC) se celebrará el 1 de febrero, un día antes de que se reúna el consejo del Banco Central Europeo.

Esta semana hay más citas en la agenda financiera. Hoy es festivo en Estados Unidos, donde se celebra el día de Martín Luther King. Mañana desde Estados Unidos llegarán los resultados de gigantes como Goldman Sachs o Morgan Stanley. El viernes rindieron cuentas JP Morgan y Bank of America, que han ganado más de lo que esperaban los analistas, mientras el beneficio de Wells Fargo se ha desplomado un 50 por ciento. En todos los casos se ha dejado notar en mayor o menor medida el enfriamiento de la actividad económica y las mayores provisiones ante el previsible incremento de la morosidad.

El miércoles, junto con el IPC de la zona euro, se conocerá la producción industrial de Estados Unidos. El jueves arranca en España una nueva temporada de resultados empresariales, con las cuentas trimestrales de Bankinter. Y el viernes, tercer viernes de mes, es día de vencimiento de los contratos de opciones y futuros. El Tesoro volverá esta semana al mercado en dos ocasiones en busca de financiación. Mañana colocará letras a 3 y 9 meses, y el jueves volverá a vender deuda a medio y largo plazo. El Tesoro realizó dos subastas la pasada semana. Colocó bonos y obligaciones con diferentes vencimientos con los que captó 6.935 millones de euros después de recibir una abultada demanda por más de 13.000 millones. La rentabilidad de los bonos a tres años ha aumentado hasta el 2,816 por ciento, mientras los títulos a quince años ligados a la inflación han salido con un rendimiento del 1,032 por ciento. El rendimiento del papel a 7 años es del 2.897 por ciento, mientras los títulos con vencimiento a 23 años y 9 meses rinden un 3,439 por ciento. El pasado martes la tesorería pública colocó letras a seis y doce meses, en las que tuvo que asumir un fuerte aumento en la rentabilidad de estos títulos y, en consecuencia, un encarecimiento de la financiación de la deuda pública. Por fin los ahorradores disponen de instrumentos en los que colocar su dinero con rentabilidad. El Tesoro tiene prevista una emisión neta este año de 70.000 millones de euros.