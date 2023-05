La Bolsa se anima en el día de los resultados de Telefónica y de la reunión del Banco de Inglaterra

El índice Ibex 35 arranca el jueves en 9.200 puntos, con una subida del 0,4 por ciento. La estrella es Telefónica, que abre con ligeras ganancias. Defiende los 4 euros por acción. Los inversores dan por buenas las cifras que ha publicado la operadora. Su beneficio neto se ha reducido un 57 por ciento en el primer trimestre del año, hasta 298 millones de euros. Se ha dejado notar la ausencia de resultados extraordinarios, que sí se contabilizaron en el mismo periodo del pasado ejercicio. La empresa ha reducido su deuda en 244 millones, mientras su facturación ha crecido un 6,7 por ciento, hasta 10.000 millones de euros. Estas cifras baten las previsiones de los analistas. Hoy publican sus cuentas también Acciona, Ferrovial, Meliá, Talgo y Merlín Properties.

El Banco de Inglaterra tiene prevista hoy una nueva reunión de su consejo. Los analistas pronostican una nueva subida de tipos de un cuarto de punto, hasta el 4,50 por ciento. Es su nivel más alto desde finales de 2008. Su decisión se conocerá a la una de la tarde. La inflación en el Reino Unido sigue demasiado elevada, por encima del 10 por ciento según el último dato conocido. Existe expectación por comprobar los movimientos del banco emisor británico. Hoy podría dar pistas sobre movimientos futuros, después de que la semana pasada tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo subieran un cuarto de punto sus respectivos tipos de interés de referencia, hasta el 5-5,25 y el 3,75 por ciento, respectivamente.

Hoy se publica el índice de precios industriales en Estados Unidos. Ayer se conoció que la inflación ha sido mejor de lo que esperaban los analistas. La tasa general ha reducido una décima su ritmo de crecimiento, hasta el 4,9 por ciento. Es la primera lectura inferior al 5 por ciento de los dos últimos años. Por su parte, la inflación la subyacente (la que no contempla ni la energía, ni los alimentos frescos) ha bajado también una décima, hasta el 5,5 por ciento. Con esas cifras sobre la mesa, los inversores creen que la Reserva Federal ya no subirá su tipo de interés de referencia. No se espera que el precio del dinero empiece a bajar en aquél país hasta comienzos del próximo.

Mañana se publicará el IPC de España. Hoy, al final de la mañana, se espera el índice de confianza del consumidor español. A primera hora se ha publicado el IPC de China. La inflación en el gigante asiático ha crecido apenas una décima en tasa interanual. A lo largo del día se esperan comparecencias públicas del vicepresidente del Banco Central europeo, Luis de Guindos, y de algunos miembros del BCE, del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal.

El petróleo, a la espera del informe mensual de la OPEP, sube ligeramente hasta 77 dólares por cada barril de crudo tipo Brent del Mar del Norte. El euro se mantiene por encima de 1,09 dólares. El oro se negocia con holgura por encima de los 2.000 dólares por onza. En el mercado secundario de deuda pública bajan las rentabilidades. El rendimiento de las obligaciones españolas a diez años se sitúa en el 3,34 por ciento. Los bonos alemanes al mismo plazo rinden un 2,26 por ciento. La deuda de Estados Unidos ofrece un rendimiento del 3,42 por ciento.