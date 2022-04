La Bolsa aguanta sin dejarse amilanar demasiado por el nuevo repunte en el precio del petróleo

Los mercados financieros y de materias primas muestran cierta tensión al comienzo de la jornada del martes. Pero la Bolsa aguanta mejor que el mercado petrolero, en el que los precios llevan subiendo un par de días. El índice Ibex 35 sube un 0,1 por ciento, hasta 8.525 puntos. El dinero busca los valores más defensivos, como las farmacéuticas. Por el contrario sufren las empresas relacionadas con el turismo y los viajes. Pérdidas también en Inditex, que últimamente no levanta cabeza. En positivo Telefónica y Repsol.

El petróleo del Mar del Norte se paga esta mañana a 109 dólares, frente a los 103 que tocó en algunos momentos del viernes. Las sanciones de Occidente a Rusia se van a endurecer de forma notable como castigo por el horror que han dejado las tropas rusas tras su paso por algunas ciudades ucranianas. Los mercados temen que llegue a producirse un desabastecimiento de carburantes si, finalmente, se reducen las importaciones de crudo ruso. Francia quiere vetar cuanto antes las importaciones de petróleo ruso. Sólo las reticencias de Alemania (que depende directamente de las materias primas rusas en un elevado porcentaje) han impedido de momento que estas nuevas sanciones a Rusia hayan prosperado.

Los expertos del banco de negocios estadounidense JP Morgan creen que puede producirse una crisis energética a mundial. Consideran que Occidente no puede depender de los bienes y servicios críticos de otros países con diferentes intereses estratégicos.

La Comisión Europea constata que será muy duro el impacto de la guerra de Ucrania sobre la economía del Viejo Continente, aunque no tanto como para provocar una recesión profunda en la zona. Habla de ralentización, pero no de crecimiento negativo. De momento Bruselas no ha cuantificado los efectos. Hasta mediados de mayo no publicará sus nuevas previsiones.

Hoy se publican los índices PMI de actividad en el sector servicios tanto en Europa como en Estados Unidos. Ya se sabe que el sector servicios de Japón continúa en contracción, aunque ha mejorado ligeramente en el mes pasado. El Banco de España publicará hoy su nueva batería de previsiones para el ejercicio en curso y para los próximos dos años. En diciembre ya rebajó sus estimaciones hasta un 5,4 por ciento. Hoy, a eso de las dos, se conocerán las nuevas proyecciones de la entidad. Se espera una nueva corrección a la baja.

Desde el otro lado del Atlántico llegará la balanza comercial de Estados Unidos. También se conocerá el estado de las reservas de crudo y carburantes. En el mercado de deuda el rendimiento de las obligaciones españolas a diez años ha bajado hasta el 1,46 por ciento, frente al 1,52 del pasado Viernes. El “bund” alemán rinde un 0,52 por ciento, mientras los bonos de Estados Unidos a diez años ofrecen una rentabilidad del 2,43 por ciento. Por primera vez en más de 15 años se ha invertido la curva de tipos de interés en Estados Unidos. Los títulos a corto plazo ofrecen una rentabilidad superior a la deuda a largo.

El Tesoro español vuelve esta semana a los mercados en busca de financiación. Hoy colocará letras a 6 y 12 meses. Quiere captar hasta 5.500 millones de euros. Ambos vencimientos ofrecen actualmente rentabilidad negativa. Un menos 0,57 y un menos 0,47 por ciento, respectivamente. El jueves la tesorería pública venderá bonos y obligaciones con vencimiento a medio y largo plazo. En los últimos días se han tensado los rendimientos de los bonos en el mercado secundario. Han bajado los precios y han subido las rentabilidades.