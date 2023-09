La Bolsa aguanta en positivo, pese a que el barril de petróleo alcanza ya los 92 dólares

El índice Ibex 35 ha sumado hoy un 0,21 por ciento, hasta 9.455 puntos. En los mejores momentos del día ha llegado a superar los 9.500. Encadena tres sesiones con ganancias, después de la racha anterior de siete jornadas con números rojos. Grifols, Aena, Meliá, Indra y Telefónica han sido los valores más alcistas. Telefónica queda a cinco céntimos de recuperar los 4 euros por acción. Los inversores han digerido bien los pobres indicadores económicos del día. El índice ZEW de confianza empresarial en Alemania ha sido peor de lo que se esperaba, con una lectura de menos 11,4 puntos, frente al menos 12,3 del mes anterior. Además, los precios al por mayor en Alemania se han contraído un 2,7 por ciento en tasa anual en agosto. También ha empeorado el ZEW referido al conjunto de la zona euro. Ha pasado de menos 5,5 a menos 8,9.

La economía alemana se enfría. Lastra al conjunto del Viejo Continente, lo que puede “obligar” al Banco Central Europeo a hacer una pausa en su dinámica de subidas de tipos de interés. Los analistas no tienen claro si pasado mañana el BCE elevará de nuevo el precio del dinero o si hará una pausa. El problema se encuentra en que la economía europea bordea la estanflación. La actividad está a punto de entrar en recesión, pero la inflación no termina de mejorar de forma consistente pese a que el BCE ha subido su tipo de interés de referencia en poco más de un año desde el cero hasta el 4,25 por ciento. El encarecimiento de la energía tiene buena parte de la culpa de la correosa tensión inflacionaria. El precio del petróleo alcanza esta tarde los 92 dólares por cada barril de crudo tipo Brent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa. Es su nivel más alto desde noviembre. A comienzos de julio se pagaba a 75 dólares. Se ha encarecido por tanto un 24 por ciento en dos meses y medio. Los analistas no descartan verlo pronto por encima de los 100 dólares.

Esta tarde se ha publicado el informe mensual de la OPEP. Este cártel no ha modificado su estimación sobre el crecimiento de la demanda mundial de crudo. Espera que aumente este año un 2,4 por ciento, debido a la mayor demanda de las economías emergentes, como China y la India. China es el mayor importador de carburantes del mundo. Según las previsiones de la OPEP, el planeta consumirá el próximo año cada día 104,3 millones de barriles. Los países productores de petróleo mantienen sus previsiones de crecimiento económico mundial en este año y el que viene en el 2,7 y en el 2,6 por ciento, respectivamente.

En el mercado secundario de deuda pública repunta el rendimiento de los bonos. Las obligaciones españolas a diez años ofrecen un 3,69 por ciento, frente al 2,63 del "bund" alemán y al 4,29 de los bonos de Estados Unidos. En el mercado primario, o de emisiones, el Tesoro español ha colocado esta mañana letras con vencimiento a 3 y 9 meses. Ha captado más de 2.300 millones de euros. La demanda ha sido muy superior al importe finalmente adjudicado. La rentabilidad del papel al plazo más corto ha bajado muy ligeramente, hasta el 3,49 por ciento frente al 3,535 de la anterior subasta. A nueve meses el rendimiento ha subido, también muy ligeramente, del 3,70 al 3,737 por ciento. La semana pasada la tesorería pública vendió letras a 6 y 12 meses, con rentabilidades muy estables en torno al 3,68 por ciento.