La Bolsa se agazapa en puertas de sus niveles más altos de los últimos seis meses

Hoy toca paso atrás en las Bolsas después de las subidas de los últimos días. Los mercados ya han cotizado en las últimas horas la buena nueva de que China y Estados Unidos están dispuestos a eliminar progresivamente los aranceles que se han ido imponiendo mutuamente a lo largo de su enfrentamiento comercial. Las Bolsas de Wall Street cerraron ayer en máximos históricos. Pero hoy toca parada y fonda porque todavía los acuerdos no están firmados, y todavía hay margen para alguna sorpresa.

El índice Ibex 35 baja un 0,3 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 9.420 puntos. A falta del cierre de hoy, la Bolsa se ha revalorizado un 1 por ciento en esta semana. En lo que va de ejercicio la subida acumulada supera el 10 por ciento. Los analistas creen que si ayudan los factores exteriores (Brexit, guerra comercial, resultados empresariales) el año puede terminar sin problemas no muy lejos de los 9.900 puntos, que es el nivel por el que se movía el mercado hace doce meses. La cota de los 9.400 puntos se ha comportado como techo del mercado durante bastante tiempo. Ahora el siguiente objetivo técnico pasa por los 9.600 puntos. Todavía queda un largo trecho hasta los máximos históricos que se consiguieron en el año 2007 con un récord de 16.000 puntos.

Hoy los mercados han tenido que digerir las balanzas comerciales de China y Alemania. El gigante asiático ha publicado un superávit de 42.810 millones de dólares en octubre. Es una cifra que supera las previsiones de los expertos. Las importaciones de China se han reducido un 6,4 por ciento en tasa interanual. Las exportaciones han aumentado cerca de un 5 por ciento. En Alemania mejora el superávit comercial, que alcanza los 21.100 millones de euros. Han crecido en torno a un 1,5 por ciento tanto las exportaciones como las importaciones.

En las próximas horas los inversores volverán sus ojos ya hacia las elecciones generales del domingo. Los analistas vigilarán con especial atención cualquier movimiento que pueda producirse en la prima de riesgo de España y en la rentabilidad de los bonos a diez años, ya que podría influir para bien o para mal en los costes de financiación de la deuda pública. De momento, no hay señales de nerviosismo, a pesar de que el panorama político continúa muy empantanado. No está claro que vaya a surgir de las urnas un gobierno capaz de realizar las reformas estructurales que necesita el país. Pero no hay síntomas de preocupación en los mercados. De hecho, en el mercado secundario de deuda están subiendo los rendimientos de los bonos. El de Estados Unidos a diez años supera el listón del 1,9 por ciento. El “bund” alemán ofrece un menos 0,25 por ciento, mientras los bonos españoles rinden un 0,37 por ciento. Los inversores deshacen parte de sus posiciones en bonos (bajan los precios y sube la rentabilidad) y traspasan parte de su liquidez a mercados con mayor riesgo, como la Bolsa. La prima de riesgo de España ha mejorado en los últimos días en torno a un 7 por ciento, ha bajado hasta 62 puntos básicos.

Volviendo a los entresijos de la Bolsa, hoy baja con fuerza la aerolínea IAG, que ha anunciado que invertirá más de 14.000 millones de euros entre 2020 y 2022, pero ha reducido su estimación de beneficios para esos ejercicios. Baja ligeramente ACS, que presentó resultados ayer al cierre del mercado. Su beneficio aumentó un 11,2 por ciento en los nueve primeros meses del año, hasta 769 millones de euros. Con tibieza ha abierto Acciona, que ha ganado un 3,9 por ciento menos a cierre de septiembre. Ha obtenido un beneficio de 213 millones. MásMóvil ha subido con fuerza esta semana tras anunciar que ha ganado 84 millones a cierre de septiembre, lo que supone un descenso del 2 por ciento respecto al mismo periodo de 2018. Los analistas de Bankinter esperan que el beneficio de la operadora roce los 100 millones de euros al cierre de este ejercicio y que alcance los 150 millones el año próximo.

Entre los valores más pequeños, baja Sacyr, que ha aumentado su beneficio un 12 por ciento, hasta 122 millones de euros. Por su parte, opera plana Ezentis, la antigua Avanzit, ha pasado de los números rojos a los negros. Ha ganado tres millones de euros a septiembre. Sube Laboratorios Rovi, que ha incrementado su resultado neto un 96 por ciento, hasta 30,7 millones de euros. Supermercados Dia -que ha caído con fuerza en los últimos días tras publicar pérdidas por 500 millones de euros en los nueve primeros meses del año- hoy continúa con su desplome y se deja otro 3 por ciento. Esta semana Dia ha perdido en Bolsa un 17 por ciento.