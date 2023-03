La Bolsa y las acciones de los bancos empiezan a reaccionar tras el aparatoso jardazo de ayer

Continúa la montaña rusa en los mercados. Hoy toca recuperar el resuello. El índice Ibex 35 abre en 8.965 puntos, con una subida del 2,3 por ciento. Ayer perdió más de un 4. Los bancos empiezan a levantar cabeza tras las abultadas pérdidas que sufrieron ayer. Recuperan hoy eentre un 2 y un 5 por ciento. Las cifras son rotundas. En solo una semana la capitalización de los bancos europeos se ha reducido en 120.000 millones de euros. Los bancos españoles han perdido 24.000 millones de euros de capitalización.

Ese ha sido el mordisco combinado de la crisis del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y de la incertidumbre que ha generado el Credit Suisse tras conocerse que el Banco Nacional Saudita, -su principal accionista con un 9,9 por ciento-, no va a aportar mas asistencia financiera al banco suizo. No suscribirá futuras ampliaciones de capital. Los analistas dicen que el problema no es tanto que el dinero saudita no compre esos títulos en caso de una ampliación de capital, sino que no está claro que haya alguien que quiera hacerlo. Y han vuelto a encenderse todas las luces rojas de alarma.

Poco a poco han ido creciendo los nervios y los recelos, a pesar de que se impone el convencimiento de que la crisis del Silicon Valley y del Signature Bank en Estados Unidos no se va a propagar al resto del tejido financiero del país y mucho menos al sistema bancario europeo. La crisis del Credit Suisse no está relacionada directamente con el colapso de los dos bancos de Estados Unidos. Sí que influye el desánimo y la incertidumbre que se ha extendido por todo el mundo. Los nervios están a flor de piel. Y pasa lo que pasa, que los mercados reaccionan con mucha histeria a todo lo que tenga que ver con el sector financiero. Los mercados, sobre todo la Bolsa, suelen moverse con estas grandes volteretas en los momentos de incertidumbre y de nerviosismo como los actuales.

Lo último que se sabe es que Credit Suisse va a solicitar 50.000 millones de francos suizos, unos 54.000 millones de dólares, al banco central suizo para cubrir con holgura sus necesidades de liquidez. Hoy sus acciones han abierto con una fuerte subida. El Banco Nacional Suizo ha recordado por activa y por pasiva en las últimas horas que Credit Suisse cumple holgadamente los requisitos legales de liquidez y de capital El cualquier caso, la exposición conjunta de los bancos españoles al Credit Suisse es poco importante. Apenas alcanza los mil millones de euros. Así que no hay un motivo real de preocupación por ese lado. Los analistas constatan que no se ha producido una retirada masiva de depósitos en los bancos europeos, ni hay entidad alguna que sufra una crisis de liquidez. El problema es que Credit Suisse no es un banco regional mediano de Estados Unidos. Es una de las cincuenta mayores entidades bancarias del mundo. Y eso pone los pelos de punta al más pintado.

La atención de los inversores se dirige también hoy al Banco Central Europeo, que celebra un importante consejo. Sus decisiones se conocerán a las dos y cuarto de la tarde. La rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde, comenzará media hora más tarde. Falta por saber si el BCE eleva el precio del dinero medio punto, como ha anunciado en las últimas semanas, o si modera el ritmo de subida ante las turbulencias del sector financiero. Los analistas apuestan mayoritariamente porque el BCE mantendrá su hoja de ruta. En Estados Unidos cuecen otras habas. Tanto la agencia de calificación de riesgos Moody´s como el banco estadounidense de negocios Goldman Sachs creen que la Reserva Federal no subirá tipos en la reunión de la próxima semana. Pesará la incertidumbre que ha generado la quiebra del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. La cautela manda.

Hoy, además, el Tesoro español subastará deuda a medio y largo plazo. colocará bonos a cuatro años y 10 meses, además de obligaciones a 10 y 30 años. Quiere captar hasta 6.500 millones de euros. Su resultado se conocerá a media mañana.