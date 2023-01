La Bolsa abre la sesión del martes con resaca tras la borrachera de ganancias de ayer

Hoy los mercados tienen que lidiar con datos de tanto peso como las cifras de paro registrado en España y Alemania y, sobre todo, con el IPC de Alemania, que se publicará a las dos de la tarde. Hoy vuelven a la actividad las Bolsas de Wall Street y la de Londres, que ayer permanecieron cerradas por las festividades del año nuevo. Los mercados, por tanto, recuperan la normalidad. El índice Ibex 35 abre la sesión en 8.340 puntos con una pérdida del 0,3 por ciento. Se frena tras la rotunda ganancia del 1,7 por ciento que consiguió ayer, que fue su mejor arranque de año de la última década.

Y eso que ayer los inversores tuvieron que asumir las últimas advertencias que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional. La presidenta de este organismo, Kristalina Geogieva, cree que en 2023 se van a debilitar las grandes economías del mundo. Va a ser un año complicado para Estados Unidos, China y Europa. El FMI ya ha recortado en varias ocasiones sus previsiones de crecimiento global debido a la guerra de Ucrania, a las presiones inflacionistas y a la subida de los tipos de interés en medio mundo.

Los mercados también han tenido que digerir las pobres cifras de actividad manufacturera que se han publicado en Europa. El PMI industrial de España ha mostrado una lectura de 46,2 puntos en diciembre, frente a los 45,7 del mes anterior. Datos por debajo de 50 indican contracción de la actividad. Sigue por tanto en contracción, aunque lo hace a un ritmo inferior a meses anteriores. El Alemania el dato ha sido algo peor de lo esperado, con un registro de 47,1 puntos. En el conjunto de la zona euro el PMI manufacturero ha subido desde los 47,1 puntos de noviembre a los 47,8 de diciembre. Es su mejor cifra de los últimos tres meses, lo que abre la puerta a la esperanza de una pronta recuperación en los próximos compases del año. Quizá lo peor ya haya pasado o esté apunto de hacerlo. El pero se encuentra en la persistente debilidad de la demanda.

En el mercado de deuda pública bajan los precios y repunta la rentabilidad de los bonos. Las obligaciones españolas a diez años ofrecen hoy una rendimiento del 3,56 por ciento. El ejercicio 2022 no solo ha sido negativo para la Bolsa, tampoco ha sido bueno en el mercado de bonos, lo que ha dejado pocos resquicios para los inversores y para los ahorradores. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años, que se mueve en sentido inverso a su precio, se movía hace 12 meses en el 0,5 por ciento. El Banco Central Europeo reducirá sus compras de bonos en 2023 en 200.000 millones de euros, lo que presionará sobre el rendimiento de los principales activos y seguramente elevará la prima de riesgo de los países europeos más endeudados, como España o Italia. Además, como el BCE todavía no ha terminado de subir el precio del dinero, se va a encarecer notablemente la financiación de la deuda pública. Un deuda pública que no ha parado de crecer en los últimos años. En el mercado de materias primas, el precio del petróleo del Mar del Norte sube, roza hoy los 87 dólares por barril. El crudo ha vivido el año pasado una impresionante montaña rusa. A comienzos de noviembre rozaba los 100 dólares. Y llegó a 140 en el mes de marzo.