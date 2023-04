La Bolsa abre con movimientos cortos y poca actividad, mientras repunta el precio del petróleo

Al ralentí abre hoy la Bolsa. La actividad es muy reducida en estos días previos al parón de los mercados por la Semana Santa. La Bolsa no abrirá ni el Viernes Santo ni el Lunes de Pascua. El índice Ibex 35 arranca este miércoles en 9.220 puntos, con una mejora del 0,4 por ciento. Hoy es día de cobro para los accionistas de BBVA, que reciben un dividendo de 0,31 euros brutos por título en efectivo.

En total la entidad reparte 1.870 millones de euros. En suiza hoy UBS celebra junta de accionistas. Ayer se celebró la última de Credit Suisse. Sube Iberdrola, que ha vendido la mayor parte de sus activos de generación eléctrica en México por 5.500 millones de euros. El comprador ha sido una empresa con capital público del país azteca.

Hoy se conocerán los indicadores de actividad en el sector servicios en numerosos países, entre ellos España. En Estados Unidos se conocerá el comportamiento de la balanza comercial. Es el dato de febrero. Dentro de casa, se acaba de publicar la producción industrial. La actividad fabril en España se ha contraído un 0,8 por ciento en febrero en tasa interanual. Ya se sabe también que los pedidos a fábricas en Alemania han crecido un 4,8 por ciento en febrero. Es una cifra muy superior a la que esperaban los analistas.

En los demás mercados, el petróleo repunta ligeramente. El barril de crudo del Mar del Norte se paga esta mañana por encima de 85 dólares. Preocupa el efecto que el encarecimiento del oro negro puede tener sobre la inflación y, en consecuencia, sobre las próximas decisiones de los grandes bancos centrales.

Los expertos de la agencia de calificación de riesgos S&P Global ha reducido su previsión de crecimiento económico de la zona euro. Esperan que el PIB aumente un 1,0 por ciento en 2024, frente al 1,4 que manejaban hasta ahora. Consideran que el Banco Central Europeo tendrá que mantener alto el precio del dinero durante más tiempo del que se esperaba debido a la elevada inflación. Los analistas creen que el BCE subirá 50 puntos más el precio del dinero y que lo mantendrá así, al menos, hasta finales de año. Los primeros recortes de tipos podrían llegar en el primer trimestre de año que viene.

S&P global no cree que la tasa general de inflación vuelva en Europa al objetivo del 2 por ciento antes del primer trimestre de 2025. La subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, no lo hará antes del tercer trimestre de ese año. Para el año en curso S&P ha mejorado su perspectiva de crecimiento económico desde el cero al 0,3 por ciento. Tanto la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, como el Fondo Monetario Internacional presentan sus informes y previsiones sobre la evolución del déficit público.

Mientras tanto, el Banco Mundial ha advertido de que el crecimiento económico global caerá un 2,2 por ciento anual en los próximos años si las autoridades no adoptan medidas ambiciosas para impulsar la productividad y la inversión. El mundo podría enfrentarse a una década perdida. La pandemia de Covid 19 y la guerra en Ucrania han puesto fin a tres décadas de crecimiento sostenido. Los últimos indicadores conocidos ayer de peticiones de bienes en Estados Unidos, apuntan hacia un enfriamiento de la actividad económica.

El Banco de Desarrollo de Asia ha elevado sus previsiones de crecimiento para la economía china. Espera este año un aumento del 5 por ciento en el PIB frente al 4,3 precedente. Para 2024 pronostica un crecimiento del 4,5 por ciento. Los mercados chinos llevan cerrados toda la semana debido a la festividad del día de los difuntos.