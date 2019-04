Boeing subraya que no desactivó "intencionadamente ni de otro modo" el sistema de alerta del 737 MAX

El fabricante americano Boeing ha subrayado este lunes que no desactivó "intencionadamente ni de otro modo" el sistema de alerta de avería en los sensores.

El fabricante americano ha emitido un comunicado sobre esta asuntos después de que se haya conocido que no avisó a Southwest Airlines de que los 737 MAX que la aerolínea empezó a operar en 2017 tenían desactivado un sistema de seguridad del que disponían los modelos anteriores.

Según aclara Boeing, este sistema se incluyó como una característica estándar e independiente en la gama MAX, aunque no se ha considerado una característica de seguridad en los aviones y no es necesaria para la operación segura del avión.

Así, la compañía ha subrayado que no desactivó "intencionadamente ni de otro modo" este sistema de alerta, aunque ha aclarado que no estaba disponible en todos los aviones porque esta función no estaba activado como debería.

El sistema desactivado servía para avisar a los pilotos si uno de los sensores estaba transmitiendo datos incorrectos sobre la inclinación del morro de la aeronave. Sin embargo, en los 737 MAX, que contaban con el nuevo sistema de estabilización MCAS --Sistema de Aumento de las Características de Maniobras--, solo se incluía el sistema anterior si los clientes adquirían un paquete opcional de medidas de seguridad.

En esta misma línea, ha aclarado que este sistema estaba vinculado al indicador de ángulo de ataque, una función opcional en el MAX. En este sentido, ha precisado que, a menos que una aerolínea optara por este indicador de ángulo de ataque, la alerta no era operable.

Southwest, el mayor cliente de 737 MAX a nivel mundial con 23 aparatos, asegura que no tuvo conocimiento de estos cambios hasta que ocurrió el accidente de Lion Air el pasado octubre, aunque este desconocimiento no había sido trasladado a la Administración Federal de Aviación (FAA, por su siglas en inglés). De hecho, algunos funcionarios del Gobierno han indicado que los inspectores de la FAA responsables de controlar a esta aerolínea tampoco tenían conocimiento sobre este cambio.

En cualquier caso, el fabricante aeronáutico ha defendido que en todos los aviones entregados, incluido el MAX, todos los datos de vuelo y la información necesaria para operar con seguridad el avión se proporciona en la cabina de vuelo y en la pantalla de la plataforma de vuelo, una información "fácilmente accesible" para los pilotos.

En este sentido, ha subrayado que los principales indicadores de información de vuelo en la cabina se basan en "las pantallas de velocidad del aire, actitud y altitud, junto con el agitador de palos" y no en este sistema de alerta o el indicador de ángulo de ataque.

Boeing ha recalcado que cuando el MAX vuelva a volar cuando la actualización del software cuente con la certificación de seguridad correspondiente, todos los aviones de este modelo tendrán esta alerta activada y operable y un indicador de ángulo de ataque opciones.

Asimismo, todos lo clientes con aviones MAX entregados previamente podrán activar esta alerta según un boletín de servicio a las aerolíneas. "Estamos seguros de que cuando el MAX regrese a los cielos, será uno de los aviones más seguros para volar", ha concluido Boeing.