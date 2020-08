El BOE publica la convocatoria de 2.491 nuevas plazas para la Policía Nacional y 2.154 para la Guardia Civil

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este sábado la oferta de empleo público de 2.491 nuevas plazas para la Policía Nacional y otras 2.154 para la Guardia Civil.

La oferta está recogida en sendos reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 21 de julio por iniciativa conjunta de los ministerios de Política Territorial y de Interior, en colaboración del Ministerio de Hacienda.

Este sábado, el BOE recoge a oferta de empleo público que aplica a ambos cuerpos una tasa de reposición de un 115 por ciento, según lo previsto en el 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y prorrogados para este ejercicio.

En el caso de la Policía Nacional, la oferta de empleo público autoriza la convocatoria para oposición libre de un total de 2.491 plazas. De éstas, 2.366 plazas se circunscriben a la Escala Básica del cuerpo, de las cuales 473 quedan reservadas para militares profesionales de tropa y marinería con al menos cinco años de servicio. Aquellas de estas plazas que no sean cubiertas se acumularán al cupo de plazas libres.

El real decreto incluye la oferta para oposición libre de otras 125 plazas en la Escala Ejecutiva, a las que hay que añadir la convocatoria de otras 250 para su provisión por promoción interna desde la categoría de subinspector, según lo previsto en el Reglamento de los procesos selectivos y de formación en la Policía Nacional.

Por lo que respecta a la Guardia Civil, la oferta pública autoriza la convocatoria de 2.154 plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias del cuerpo. Del total, 862 plazas quedan reservadas a los militares profesionales de tropa y marinería con al menos cinco años de servicios efectivos como tales, y otras 175 para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. Cualquiera de las anteriores que no sea cubierta se acumulará al cupo de plazas libres.

Además, el real decreto autoriza la convocatoria, para ingreso por promoción profesional en los centros docentes de formación de la Guardia Civil mediante la modalidad de promoción interna, de 80 plazas en la Escala de Oficiales y de 500 en la Escala de Suboficiales, de acuerdo conlo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.