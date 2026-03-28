Blanca Martín: "Veo pisos por Madrid que valen 300.000 euros y me pregunto: ¿Cómo te vas a gastar tanto por algo que no lo vale?"

El desayuno de Blanca Martín se ha convertido en un altavoz para miles de jóvenes en España. Su reflexión en voz alta sobre la imposibilidad de comprar un piso se ha viralizado, conectando con una generación que ve cómo el sueño de la propiedad se aleja cada vez más. Junto a su novio, se encuentra en una encrucijada que muchos reconocen: tener ahorros, pero no los suficientes para un mercado desbocado. La pareja se había fijado un tope de 250.000 euros, una cifra que, según lamenta, ha perdido gran parte de su valor. “Antes con ese dinero te comprabas un pisazo, y ahora no existen”, explica.

El principal obstáculo no es solo alcanzar la cifra de ahorro necesaria para la entrada, sino la sensación de que el esfuerzo no se corresponde con la realidad del mercado. “Nos está costando un montón, obviamente”, admite Blanca sobre el proceso de ahorro. Esta dificultad se une a una frustración aún mayor: la de enfrentarse a precios que consideran injustos y desconectados del valor real de los inmuebles.

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Precios desorbitados en Málaga y Madrid

Aunque ahora viven en Málaga, la situación no es más sencilla. Ella es originaria de un pueblo de Madrid y su novio es malagueño. Su testimonio pone de manifiesto cómo la burbuja de precios se ha extendido más allá de la capital. “Málaga se ha puesto a la misma altura que Madrid, o casi que peor, depende de la zona”, asegura. La pareja ni siquiera aspira a vivir en el centro de una gran ciudad, pero la escalada de precios parece no tener fronteras. “Hasta mi pueblo está por las nubes, o sea, carísimo”, añade.

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La percepción de que los pisos están sobrevalorados es una de las ideas centrales de su discurso. Blanca Martín relata cómo ve propiedades a la venta que no justifican su coste. “Veo pisos por aquí, por donde vivimos ahora, a 300.000 euros, que dices, es que no lo vale, si es que vale la mitad o menos”, critica con contundencia. Esta convicción le genera un profundo dilema moral y financiero a la hora de dar el paso.

No me quiero gastar tanto dinero en algo que sé que no vale ese precio" Blanca Martín

Un dilema sin solución aparente

El conflicto interno es evidente y resuena con la experiencia de muchos potenciales compradores. Por un lado, se niega a participar en un mercado que considera inflado: “No me quiero gastar tanto dinero en algo que sé que no vale ese precio”. Pero, por otro, se enfrenta al mantra que resuena en el sector y en la sociedad: “el precio de la vivienda no va a bajar, sino que va a seguir subiendo”.

Esta encrucijada ha llevado a Blanca a lanzar una pregunta abierta que se ha convertido en el símbolo de su mensaje, una llamada de auxilio compartida por miles de jóvenes que no encuentran una salida. Su pregunta, cargada de impotencia y sinceridad, sigue sin respuesta: “¿Cómo lo vais a hacer?”. Un interrogante que no solo busca soluciones individuales, sino que pone el foco en un problema estructural de acceso a la vivienda en España.

La barrera de los 70.000€ bloquea el acceso a la vivienda