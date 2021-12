EH Bildu no apoyará la reforma si no recupera los "derechos arrebatados"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido este jueves de que su formación "no avalará" la nueva reforma laboral si el acuerdo no supone "un salto en la recuperación de los derechos arrebatados" en el marco laboral anterior.

Otegi ha indicado, en un videocomunicado, que los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) llevaban en su programa la derogación "íntegra" de la reforma laboral y que posteriormente lo plasmaron así en un acuerdo parlamentario entre estos dos partidos y EH Bildu.

El líder abertzale considera que se debería abordar, a la hora de establecer un nuevo marco de relaciones laborales, la "desestatalización de la negociación colectiva".

"Uno no puede defender el carácter plurinacional del Estado y no entender que eso también afecta a las diferentes mayorías sindicales que hay en el Estado. En Euskal Herria hay una mayoría sindical diferente a la del Estado, también en Galicia y también en Cataluña, aunque con otra intensidad", ha expuesto el dirigente independentista, quien ha reivindicado un "marco vasco de relaciones laborales".

A su juicio, lo acordado por el Gobierno, sindicatos y patronales no aborda algunas de las "cuestiones más lesivas" de la reforma anterior, como "la ultractividad, el control judicial sobre los ERES y despidos o la indemnización sobre los despidos".

"Esto corrobora la necesidad de dar definitivamente un salto en la recuperación de los derechos que se nos arrebataron", ha proclamado Otegi.

Se ha mostrado preocupado por el hecho de que la negociación se ha llevado "al marco de diálogo social con sindicatos como CCOO y UGT y con a CEOE".

Ha sostenido que si no se produce una "derogación íntegra" de la reforma laboral, no solo se incumplirán los acuerdos y los programas, sino que "se va a producir un ajuste pequeño de la anterior reforma laboral que no va a satisfacer a los trabajadores, ni en el Estado ni en Euskal Herria".

"Esperemos que sea posible un acuerdo en los términos que estamos hablando. Si no, tenemos la posición clara y no avalaremos esa reforma laboral", ha advertido.