Berkeley ya ha remitido la información solicitada por CSN sobre mina uranio

La empresa australiana Berkeley Minera ha precisado hoy que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) les pidió en julio más información sobre el proyecto de mina de uranio en Retortillo, en Salamanca, y mientras tanto paralizó el expediente de tramitación, aunque ya le han remitido los datos solicitados.

A través de un comunicado, la firma minera ha rechazado hoy que el proyecto de la mina haya sido paralizada y ha recordado que sólo el Ministerio para la Transición Ecológica puede paralizarlo, "y el proyecto no se encuentra en esa situación".

Fuentes del Ministerio han confirmado hoy a EFE que el CSN ha pedido esa información adicional, y a la espera de la misma la minera no puede iniciar ninguna actividad que altere de forma significativa el fondo radiológico del emplazamiento, después de que el diario "El País" haya publicado hoy que el CSN había paralizado la tramitación de los permisos para la construcción de la mina por los problemas existentes con los desechos radiactivos.

El informe sobre el asunto, publicado en la web del CSN y fechado en julio, recuerda que el Gobierno pidió a este organismo que justificara la necesidad de disponer de un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en una mina, tal y como había pedido la empresa Berkeley Minera España.

El CSN ha observado que se trata de una modificación "sustancial" que requiere una revisión y pide que la empresa lo justifique adecuadamente y que contraste los beneficios con los daños esperados.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se refirió al proyecto minero de Salamanca en su comparecencia del pasado 6 de septiembre en el Congreso sobre el almacén de residuos radiactivos de alta actividad (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

La firma minera ha sostenido hoy que no se trata de desechos radiactivos "comparables a los provenientes de una instalación nuclear como los previstos en el proyecto Villar de Cañas, si no desechos naturales con contenidos radiológicos no procesados.

"Del mismo modo no se traerán desechos procedentes de instalaciones radiactivas ubicadas en otros emplazamientos", recoge el comunicado de Berkeley.

La multinacional australiana ha reiterado "su confianza en que el proyecto de la mina de Retortillo sea una realidad en breve, generando una inversión superior a los 250 millones de euros y más de 2.500 puestos de trabajos directos e indirectos en la zona".

Y ha sostenido que "el proyecto cuenta con un importante respaldo de la ciudadanía, como ha quedado de manifiesto en las últimas concentraciones realizadas y con la obtención de más de 1.500 firmas".