Belarra dice que hay que actuar ya para topar las subidas de las hipotecas

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha lamentado hoy que el PSOE, su socio de Gobierno, haya puesto "la misma excusa de siempre" para no poner el tope propuesto por esta formación a las subidas de las hipotecas a tipo variable: que la UE no lo permite.

"El problema es que la gente no puede esperar meses a que convenzamos al PSOE", por lo que "hay que actuar ya", ha dicho Belarra en Twitter.

"Esto ya pasó con el tope al gas, la subida del SMI o el impuesto a la banca y las eléctricas", añade la ministra, que advierte que "nos arriesgamos a impagos masivos (de las hipotecas) como ya ocurrió en 2012.

"No es cierto que en el Tratado de la Unión no se permita limitar la subida de las hipotecas", esa prohibición "no está en el Tratado ni en la directiva que regula esta materia", dice Belarra.

La formación morada ha propuesto al PSOE que se limite la subida de las hipotecas a tipo variable a las familias vulnerables con un índice del euríbor más un 0,1 por ciento durante un año, lo que permitiría que los bancos no perdieran dinero y protegería al mismo tiempo a estas familias, según han explicado.