De becario a directivo en diez años: “He ocupado puestos donde era más joven que mi equipo; he sentido el síndrome del impostor y he tenido que demostrar mi valía constantemente”

La trayectoria de Marc Farriol, actual director general de Generación de Audax Renovables, es la crónica de un ascenso meteórico. En apenas una década, ha pasado de ser becario a ocupar una de las posiciones clave en la multinacional energética que preside José Elías y que cotiza en bolsa. A sus 34 años, su historia no solo refleja una ambición bien dirigida, sino también las complejidades y los sacrificios que acompañan a un puesto de alta responsabilidad.

Un ascenso basado en la "ambición sana"

Farriol, ingeniero industrial de formación, comenzó en Audax con el único objetivo de obtener los créditos para sus estudios. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su primer puesto en operaciones era demasiado mecánico y no le permitía entender el negocio en su totalidad. "Yo veía mi Excel y me iba", reconoce. Esta insatisfacción le impulsó a moverse al departamento comercial, un cambio que considera "una muy buena escuela" para adquirir una visión global del negocio y desarrollar la capacidad de sacrificio.

El punto de inflexión en su carrera llegó cuando le ofrecieron dirigir la filial de Portugal, que en ese momento acumulaba pérdidas. "Me fui ahí realmente a comerme el marrón ese y a tratar de solucionarlo", explica sobre el desafío. La experiencia fue un éxito y, tras varias promociones, ahora lidera la división de generación de energía, un puesto que ha supuesto un "cambio brutal" al pasar de la venta al negocio de la producción energética.

Hay un mapa real y un organigrama, pero después hay hilos, hay quien mueve los hilos" Marc Directivo

Una de las primeras lecciones que aprendió en la gestión fue a identificar las estructuras de poder informales dentro de la empresa. Farriol aconseja "mirar desde la barrera" para comprender quiénes "mueven los hilos" realmente. Explica que, más allá de la estructura oficial, siempre existen jerarquías ocultas que un nuevo director debe saber leer. "Hay un mapa real y un organigrama. El organigrama es lo que recursos humanos dice que es por jerarquía, y eso es así, pero después hay hilos, hay quien mueve los hilos", detalla.

La cara B del éxito: estrés y soledad

Pese a su notable éxito, Farriol habla con franqueza sobre los aspectos menos amables del liderazgo. "Es un curro estresante por la carga mental que tiene", afirma. La presión no proviene de la gestión de los más de cien correos que recibe al día, sino de la responsabilidad sobre proyectos cruciales. Además, señala la gestión de personal como "lo más complicado de ser directivo", una habilidad para la que, asegura, "no hay un manual".

Marc, durante la entrevista

A medida que se asciende en la jerarquía, crece una sensación de aislamiento. "A medida que subes, cada vez te sientes más solo", confiesa Farriol, "porque los problemas que te llegan a ti ya no los puedes escalar más, te los tienes que comer". Este sentimiento se agudiza al enfrentar decisiones difíciles, como realizar un despido, una tarea que califica como "una puta mierda".

A medida que subes, cada vez te sientes más solo" Marc Directivo

Con solo 27 años, se convirtió en jefe de compañeros de más edad y experiencia, una situación que le generó el conocido como síndrome del impostor. "Su primera reacción es: '¿qué hace este chaval que no tiene ni idea?'", recuerda. La clave para superarlo, según aprendió, es "empezar demostrando muchísimo" antes de poder ejercer el mando de manera efectiva.

Organización y tecnología en el día a día

Para gestionar su exigente agenda, Farriol es metódico: revisa su calendario antes de vestirse para adecuar su ropa a las reuniones del día y bloquea la primera hora de la mañana para organizar sus tareas. En Audax, además, ya han comenzado a integrar la inteligencia artificial para optimizar procesos y realizar estudios de mercado, aunque subraya que nunca la utilizan con datos sensibles. Al ser una compañía cotizada, la gestión de la información confidencial se rige por normativas estrictas, como las "listas de iniciados" y los "períodos de blackout" para la compraventa de acciones.