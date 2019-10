BBVA, Merlin, Prosegur y Miquel y Costas repartirán dividendos esta semana

BBVA, Merlin Properties, Prosegur Cash y Miquel y Costas pagarán un dividendo a sus accionistas en la próxima semana, según consta en las previsiones empresariales de Self Bank.

El lunes 14, Prosegur abonará un dividendo de 0,032025 euros brutos por acción y Miquel y costal descontará su dividendo de 0,11095544 euros brutos, que se abonará el miércoles.

BBVA pagará a sus inversores 0,1 euros brutos de dividendo por acción el martes, 15 de octubre; mientras que Merlin Properties descontará su dividendo de 0,2 euros brutos el viernes.

Asimismo, en la agenda empresarial de la semana destaca en el plano internacional la presentación de resultados del tercer trimestre estadounidenses, especialmente el martes (Johnson & Johnson, UnitedHealth, Blackrock, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo y United Airlines), y también el miércoles, (Bank of New York Mellon, Bank of America, Abott Laboratories y Netflix).

También presentarán sus resultados Union Pacific, Honeywell, Philip Morris International y Morgan Stanley, el jueves; y Coca-Cola y American Express, el viernes.

AGENDA MACROECONÓMICA

Entre los indicadores macroeconómicos de la semana tomarán relevancia la producción industrial de la eurozona o las encuestas ZEW, en plena cuenta atrás para el Brexit y con otro foco de interés en la reunión del Consejo Europeo, que dará comienzo el próximo jueves.

Nada más comenzar la semana, el lunes se publicará el dato de producción industrial de la zona euro. Ante la ralentización del motor industrial de la eurozona, Alemania, los analistas de Self Bank no esperan grandes noticias positivas de la lectura del mes de septiembre, con estimaciones que reflejan que seguirá desinflándose hasta el -2,5% interanual, 5 décimas menos que en el mes de agosto.

Un día más tarde, el martes, será el turno de las encuestas ZEW alemanas. A pesar de la lectura anterior por encima de las expectativas, este mes se espera que vuelvan a caer, reflejando la incertidumbre sobre la economía. En caso de la encuesta ZEW de situación actual, el descenso sería de alrededor -5,1 puntos, hasta los -25 puntos, mientras que en la encuesta ZEW de expectativas, el descenso sería de -4,5 puntos, para situarse en los -27 puntos.