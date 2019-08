Bankinter y Bankia se unen a las megatendencias con dos nuevos fondos

Bankinter y Bankia han sido las últimas entidades en incorporarse a la inversión en las megatendencias con el lanzamiento de dos nuevos fondos de fondos que invierten en tendencias mundiales como el cambio climático, el envejecimiento de la población o la evolución tecnológica.

Tanto el fondo global 'Bankinter Megatendencias FI' como el fondo de renta variable internacional 'Bankia Megatendencias FI' fueron registrados el pasado 30 de julio en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El nuevo fondo de Bankinter, destinado a inversores con un horizonte de inversión superior a tres años, invertirá más del 50% del patrimonio (y hasta el 100%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora, según consta en el folleto.

La inversión en renta variable del fondo de fondos de megatendencias será superior al 60% de la exposición total y la selección se basará en tendencias mundiales como la revolución tecnológica, tendencias socio-demográficas, o de medio ambiente y sostenibilidad, con posibles concentraciones geográficas o sectoriales.

Por su parte, la estrategia de inversión del nuevo vehículo de Bankia invertirá entre el 50% y el 100% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no a la entidad gestora. El fondo invertirá entre el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en cuanto a capitalización bursátil, divisas, sectores o países, incluidos los emergentes.

La gestión busca la generación de valor a través de la inversión en activos y zonas geográficas "con tendencia positiva de revalorización, ya sea en el ámbito social, político, económico o tecnológico, y con indecencia trasversal en distintos sectores", según consta en el folleto remitido por Bankia a la CNMV.