Bankia crea un fondo para invertir 20 millones en proyectos fintech en cinco años

Inaugura la nueva sede de Bankia Fintech en Madrid, que se suma a la de Valencia

Bankia ha creado un fondo a través del cual invertirá hasta 20 millones de euros en cinco años en proyectos fintech que hayan participado en su programa Bankia Fintech by Innsomnia, según ha informado durante la inauguración de la nueva sede de Bankia Fintech en Madrid.

El fondo, denominado 'Bankia Fintech Venture', permitirá a un importante número de startups financieras "hacer realidad sus proyectos y poder colaborar de manera conjunta con el banco en el desarrollo de nuevos servicios para los clientes, ha destacado el director corporativo de Innovación y Ciberseguridad de Bankia, Ignacio Cea.

Bankia ha inaugurado en Madrid la segunda sede de Bankia Fintech, que se suma a la abierta hace más de dos años en Valencia, para dar respuesta a las startups que demandaban trabajar más cerca de Madrid desde el principio del programa Bankia Fintech by Innsomnia, la incubadora y aceleradora de fintechs centrada en el desarrollo de proyectos de fase inicial de servicios tecnológicos financieros.

"Queríamos impulsar desde Madrid la digitalización y el cambio cultural de Bankia. Hemos creado un espacio para que desde los distintos equipos del banco puedan venir aquí a trabajar con las startups y desarrollar soluciones de valor también para nuestros clientes", ha explicado el directivo.

Para profundizar en ello, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha decidido crear una herramienta adicional, el fondo 'Bankia Fintech Venture', por el que invertirá en la creación y el fomento de startups financieras.

El fondo se ha dotado inicialmente con 20 millones de euros, que se ejecutarán durante los próximos cinco años con el objetivo de invertir en empresas que salgan de los programas que hayan protagonizado casos de éxito con la entidad en ámbitos "core en el negocio financiero", como fintech, legaltech, insurtech, regtech, proptech, data analytics y ciberseguridad, así como operativa e intermediación financiera.

La idea es invertir en aquellas ideas que hayan pasado por alguna de las cinco convocatorias de Bankia Fintech by Innsomnia. "Espero que con suerte este año hagamos alguna inversión y, si no, a principios del año que viene. Lo que queremos es invertir en cosas que hayan demostrado un valor para Bankia, no es una inversión financiera, es una inversión industrial", ha detallado Cea.

En concreto, el banco realizará dos tipos de inversiones: de hasta aproximadamente 50.000 euros para aquellos proyectos más incipientes y de hasta un millón de euros para las startups que ya tienen un producto desarrollado pero que necesitan ampliar su base de clientes o su capacidad.

El directivo ha afirmado que el nuevo fondo supondrá fomentar la cultura innovadora y ha sostenido que la colaboración mutua entre el talento interno y externo es "el mejor camino para afrontar con mayores garantías de éxito los desafíos a los que se enfrenta el sector".

"Ser grande, robusto, regulado y predecible tiene muchas ventajas, pero también las tiene ser fresco, ágil, original y dinámico, atributos muy presentes en las startups", ha explicado.

QUINTA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA

Por su parte, el consejero delegado de Innsomnia, Francisco Estevan, ha destacado que Bankia Fintech by Innsomnia es el mayor programa de innovación abierto en una entidad financiera, conectando 20 ecosistemas internacionales y desarrollando 47 proyectos desde su puesta en marcha.

En su opinión, Bankia estará "mucho más posicionada" en el futuro para desarrollar innovaciones gracias a la red de contactos a nivel doméstico e internacional que ha tejido.

La entidad cerró anoche la quinta convocatoria del programa Bankia Fintech by Innsomnia, que recibió casi 70 candidaturas en las últimas 24 horas del proceso de solicitudes.

"Ya tenemos contacto con 19 países de todo el mundo. Ha entrado Asia, se ha consolidado Estados Unidos y hemos reforzado nuestra posición en Reino Unido y el resto de Europa. El banco va a transformar este programa en soluciones que van a permitir que el proceso de transformación digital de la entidad no solo sea más rápido, sino más internacional. Que haya aproximadamente 50 startups de toda Europa que hayan querido presentar su propuesta de valor al banco para hacer una prueba de concepto en los próximos seis meses creo que es todo un éxito", ha asegurado Estevan.