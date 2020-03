El Banco de Inglaterra baja por sorpresa su tipo de interés y las Bolsas lo agradecen

Las Bolsas europeas abren con subidas. Se espera una sesión muy volátil, muy instable, como la de ayer. De momento, el índice Ibex 35 arranca el día con una subida del 2,2 por ciento, hasta 7.620 puntos. No se aleja demasiado de sus niveles más bajos desde el año 2012. Hace tres semanas la Bolsa se movía en 10.000 puntos. En lo que va de semana, -dos sesiones y pocos minutos de negociación-, la Bolsa acumula una pérdida del 9 por ciento.

La corrección está siendo muy contundente. Los mercados no acaban de levantar cabeza con claridad, a pesar de que los grandes bancos centrales, los mayores organismos internacionales y los gobiernos han puesto o van a poner sobre la mesa toda una batería de medidas de estímulo. Lo último de lo último es que el Banco de Inglaterra acaba de rebajar por sorpresa su tipo de interés de referencia en medio punto hasta el 0,25 por ciento. Ahora todos los ojos miran hacia el consejo que celebrará mañana el Banco Central Europeo. Le toca mover ficha.

Los analistas de Bestinver creen que son atractivos los precios a los que han caído algunas compañías en Bolsa. En las cuatro sesiones anteriores el Ibex ha acumulado una caída del 16 por ciento y ha dejado algunas cotizaciones en niveles casi de saldo. Pero, en general, todo hace pensar que hasta que no remita la epidemia o se encuentren vacunas y medicamentos efectivos contra el virus, los mercados financieros no encontrarán suelo ni consuelo. Los inversores temen que no sean suficientes las medidas que se están anunciando y que la economía mundial se vea seriamente perjudicada. Hoy los mercados dispondrán de algunos datos para valorar el alcance de los daños. La gran cita es con la inflación de Estados Unidos, con el PIB de Gran Bretaña y con el informe mensual de la OPEP.

Un panorama nada halagüeño

En general, el panorama que dibujan los analistas es como un erial. Los expertos de Bank of America han recortado de nuevo sus estimaciones para el crecimiento mundial. Espera ahora un 2,2 por ciento, frente al 2,8 de hace un par de semanas. Teme que el coronavirus tenga un gran impacto en las economías desarrolladas. Por su parte, los analistas de Moody's creen que Japón, Alemania e Italia podrían entrar en recesión por el impacto del coronavirus. Para Estados Unidos Moody's pronostica un crecimiento del 1,5 por ciento este año, aunque podría reducir al 0,9 dependiendo de la duración de la crisis del coronavirus. Para China espera un PIB del 4,8 por ciento en el presente ejercicio en el mejor de los casos, aunque podría reducirse al 3,7 en el peor de los escenarios. Pero, pese a todo, la agencia estima que el desplome de la actividad económica se extenderá sólo al primer semestre del año. Moody's espera que se recupere en la segunda mitad del año.

En los demás mercados, el petróleo se paga a 37 dólares por barril. Busca un nivel de relativa estabilidad en torno a ese precio hasta que se deje entrever qué puede pesar en el enfrentamiento entre Arabia y Rusia. El euro se cambia por encima de 1,13 y el oro cotiza estable en 1.660 dólares por onza. En el mercado de deuda la rentabilidad del bono de Estados Unidos a diez años, -que hace pocas horas marcó mínimos históricos en el 0,34 por ciento-, hoy se recupera, aumenta su rendimiento hasta el 0,72por ciento. La rentabilidad del “bund” se sitúa en el menos 0,78 por ciento. Los bonos de referencia españoles rinden un 0,34 por ciento, lo que sitúa la prima de riesgo de España en 112 puntos básicos.