Banco de España valora la ejecución de líneas ICO pero pide a entidades vigilar la viabilidad de las empresas

Prevé que fluyan "más rápido" las concesiones de moratorias y augura un aumento de la morosidad superior al 6% por la crisis

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ve "muy positiva, razonable y muy ágil" la ejecución de las líneas de avales del ICO, aunque ha admitido que es "inevitable" que se produzcan problemas de conducta, y aunque la mala praxis no ha sido generalizada, reconoce que todo el crédito no ha sido concedido de manera "adecuada", por lo que ha indicado que se seguirá trabajando para minimizar esos problemas y ha pedido a las entidades que no concedan crédito a empresas inviables.

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso, para explicar su diagnóstico sobre la crisis del Covid-19 y sus efectos, en la que ha sido interpelado por la mayoría de grupos parlamentarios acerca de los retrasos y las condiciones y requisitos para acceder a los préstamos.

Hernández de Cos ha defendido que la medida de las garantías de avales del ICO es de las "más importantes" en la lucha contra la crisis para evitar que genere efectos permanentes y que los problemas de liquidez no acaben siéndolo también de solvencia.

Además, ha realizado una valoración "muy positiva" sobre la ejecución macroeconómica de la medida, con un montante de 100.000 millones de euros en avales aprobado por el Gobierno, con el que el propio Banco de España colaboró en lo que respecta a las necesidades de financiación previstas previas a la crisis y las nuevas de liquidez como consecuencia de la misma.

En esta línea, en comparativa internacional ha apuntado que el volumen de garantías concedidas a principios de mes representaba 2,2 puntos de PIB en el caso español, frente al 1% en Alemania, el 1,4% en Italia o el 2,3% de Francia, debido a que la actividad del sector bancario español está "muy ligada" con empresas y hogares.

Pese a la "enorme capilaridad" empresarial española, con "muchísimas" empresas pequeñas y medianas, ha defendido que la ejecución del plan está siendo "muy ágil" en comparación a otros países, como Alemania, y en términos macroeconómicos está siendo "muy razonable".

PIDE NO CONCEDER CRÉDITO A EMPRESAS QUE "NO SON VIABLES"

Respecto a los aspectos de conducta, relativos a las condiciones y exigencia fijadas por la banca, ha apuntado que los bancos "tienen que seguir haciendo un análisis de los riesgos".

"No nos podemos permitir que se conceda crédito a empresas que ya sabemos hoy que no son viables, esto requiere otro mecanismo de ayuda, si es que requiere una ayuda, pero no a través de crédito bancario que acaba evidentemente explotándole al Estado, dado que hay aval de hasta el 80%, o al sector bancario, potencialmente generándonos un problema de estabilidad financiera", ha recalcado.

Según Hernández de Cos, se está trabajando para que no se produzcan problemas de conducta por parte de las entidades, aunque "no quiere decir que se hayan producido o se vayan a producir", ya que la capilaridad del sector bancario hace que haya "muchísimas sucursales con muchísimos trabajadores" concediendo estos préstamos, y por tanto es "inevitable" que se produzcan.

Para evitarlos, ha explicado, el organismo está colaborando con las entidades chequeando que tienen protocolos de actuación para evitar ese tipo de malas prácticas e identificarlas y corregirlas si se producen. Además, colabora con el ICO, que es quien "tiene la responsabilidad de chequear que esos criterios se cumplen", ayudándole a controlar a través de muestreos e informándole sobre si se están produciendo esas actuaciones, al tiempo que tiene en marcha un servicio de reclamaciones a disposición de los ciudadanos.

POSIBLES SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA

En cualquier caso, ha precisado que el Banco de España sí tiene responsabilidad directa en el caso de incumplimientos del régimen de transparencia, por lo que "eventualmente eso podría llevar sanciones a las entidades financieras". De cualquier forma, ha aseverado que se seguirá trabajando para evitar y minimizar esos problemas de conducta, aunque, a pesar de que no todo el crédito se ha concedido de manera "adecuada", considera que tampoco se puede decir que la mala praxis sea "generalizada".

A su juicio, el programa de avales públicos "ha mitigado la posible reticencia de estos intermediarios a incurrir en mayores riesgos en un contexto de elevada incertidumbre y de preocupación creciente por los riesgos de crédito".

Con los datos publicados hasta el 13 de mayo, las operaciones totales formalizadas al amparo del programa de avales públicos ascienden a 371.070, de las que el 98% corresponden a pymes y autónomos. El importe de avales solicitados asciende a 36.291 millones de euros, que han permitido movilizar una financiación de 47.751 millones de euros, lo que implica un grado medio de cobertura con la garantía pública del 76% del montante de estas operaciones.

LA MORA SUBIRÁ MÁS DE UN 6%

Hernández de Cos ha indicado que el impacto en el sector financiero de la crisis dependerá de los efectos macroeconómicos y de la duración, si bien cree que si en 2021 la economía se recupera conforme a sus previsiones, la repercusión en el sector financiero sería incluso "más liviana" que la reflejada en los test de estrés simulados recientemente.

Igualmente, sobre la tasa de mora ha indicado que se ha mantenido en el primer trimestre, tras situarse en el 4,8%, con una reducción "muy ligera" en el caso de las sociedades no financieras y un ligero repunte del 0,1% en los hogares, si bien hacia adelante las estimaciones apuntan a que podrían producirse incrementos superiores al 6%.

Esto, ha puntualizado, estará condicionado "completamente" a la evolución macroeconómica y a la efectividad de las políticas económicas, de forma que la tasa de mora variará en la medida en que la empresas sufran una pérdida de ingresos o incluso cierren, y conforme los hogares dejen de pagar sus préstamos al consumo o se queden sin trabajo, con una posterior repercusión en las hipotecas.

MORATORIAS: "PROBLEMAS AL PRINCIPIO, PERO FLUIRÁN MÁS RÁPIDO"

Por último, preguntado por varios diputados sobre las moratorias públicas aprobadas y el nivel de solicitudes relativamente bajo, Hernández de Cos ha dicho que hay que tener en cuenta que se producen "problemas temporales" al principio y que se están procesando las solicitudes.

No obstante, cree que al igual que con otras ayudas, "una vez se eliminan los cuellos de botella iniciales, luego acaban fluyendo de manera más rápida". Además, ha recordado que el margen de actuación de las entidades respecto a las moratorias es "cero", porque su autorización es obligatoria si las familias solicitantes cumplen los requisitos fijados en el real decreto. Por ello, cree que convergerán las solicitudes y las concesiones, y habrá cierto 'gap' porque algunos solicitantes no reúnan los requisitos.