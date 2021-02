Banco de España propone estudiar inyectar fondos públicos a empresas viables

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha abogado este jueves por estudiar la puesta en marcha de mecanismos que faciliten la inyección de fondos públicos en empresas pequeñas con problemas de solvencia que sean viables.

En un discurso en el European Economics and Financial Centre publicado por el Banco de España, Arce ha considerado que, en este momento de la crisis, las políticas económicas deberían centrarse en afrontar los problemas de solvencia de las empresas, especialmente aquellas que no pueden acceder al fondo para sociedades estratégicas.

En su opinión, podría estudiarse la puesta en marcha de vehículos de inversión que utilizaran fondos tanto públicos como privados mientras, en paralelo, se podría considerar la inversión directa en firmas con problemas de solvencia pero viables a través de instrumentos como préstamos participativos o deuda subordinada.

Para las empresas pequeñas, una alternativa sería "el apoyo en forma de subvenciones para sociedades viables".

Junto a ello, ha instado a dar prioridad a la formación de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), así como a mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo.

Arce ha defendido la necesidad de mantener los estímulos fiscales a pesar de su coste, aunque a su juicio debería anunciarse cuanto antes un plan de consolidación para reforzar la credibilidad.